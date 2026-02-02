Încă un episod de iarnă severă în București, Ninsori abundente și vânt puternic la început de săptămână

Vremea se va răci accentuat în București la începutul lunii februarie, potrivit prognozei transmise de Administrația Națională de Meteorologie. (ANM). Primele zile din săptămână vor aduce temperaturi negative, ninsori și intensificări ale vântului, iar senzația de frig va fi resimțită mai ales pe timpul nopții și dimineții.

Luni, vremea va fi foarte rece, cu cer mai mult noros și ninsori slabe, pe alocuri. Se va depune un strat subțire de zăpadă, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele rafale mai puternice în prima parte a zilei. Temperaturile maxime vor rămâne sub zero grade, în timp ce minimele nocturne vor coborî semnificativ.

Noaptea, ninsorile se vor intensifica temporar și pot aduce un strat mai consistent de zăpadă. Vântul va avea intensificări care pot favoriza viscolul, amplificând senzația de frig resimțit.

Marți, vremea va rămâne rece, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de zero grade, iar diminețile vor fi în continuare geroase. Izolat, sunt posibile ninsori slabe, cu depuneri nesemnificative.

Meteorologii anunță că frigul va persista și în zilele următoare, iar informările meteo pot fi actualizate în funcție de evoluția vremii. În București, autoritățile monitorizează situația și recomandă populației să urmărească avertizările oficiale și să adopte măsuri de precauție în această perioadă cu condiții meteo dificile.

Vremea va începe să se încălzească treptat în cea mai mare parte a țării până în data de 9 februarie, iar temperaturile vor fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, precum și local în sud.

Doar în nord-estul extrem valorile termice se vor menține sub media climatologică, în timp ce în restul teritoriului acestea vor fi apropiate de normalul începutului de februarie. În privința precipitațiilor, specialiștii anunță cantități ușor mai reduse la munte, iar în celelalte zone niveluri apropiate de mediile obișnuite.

În intervalul 9–16 februarie, încălzirea va deveni mai evidentă, cu temperaturi medii care vor depăși valorile caracteristice perioadei în majoritatea regiunilor. În același timp, precipitațiile vor fi mai frecvente, în special în jumătatea sudică a țării, unde sunt prognozate cantități mai mari de apă și episoade repetate de ploaie.

Această tendință se va menține și în săptămâna 16–23 februarie, când vremea va rămâne mai caldă decât în mod normal la nivel național. Regimul pluviometric va fi, în general, ușor peste medie în toate regiunile, indicând o perioadă mai umedă spre finalul iernii.

Spre sfârșitul lunii, între 23 februarie și 2 martie, temperaturile vor continua să se situeze peste normalul perioadei pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi, în mare parte, apropiate de valorile obișnuite, conturând o tranziție mai blândă către debutul primăverii meteorologice.