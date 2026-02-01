Alt episod de ger lovește Capitala. Va fi foarte frig și va ninge din nou în București

Vremea intră pe un trend clar de răcire în Capitală, iar meteorologii anunță ninsori, vânt și temperaturi negative persistente în următoarele zile.

Potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie, bucureștenii vor resimți un episod de iarnă autentică, cu strat de zăpadă și valori termice sub pragul înghețului atât ziua, cât și noaptea.

De duminică până luni dimineața,vremea va continua să se răcească. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade Celsius, iar cerul va fi mai mult noros.

Seara și pe parcursul nopții sunt așteptate ninsori, care vor duce la depunerea unui strat de zăpadă de 2 până la 4 centimetri. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 40–50 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea, în special în cursul nopții.

Temperatura minimă va coborî spre -9 grade, ceea ce va favoriza apariția poleiului și a condițiilor de trafic dificil.

În intervalul luni – marți dimineața, vremea va fi deosebit de rece. Cerul va prezenta înnorări în prima parte a perioadei, când va mai ninge slab, cu un strat suplimentar estimat la 1–2 centimetri, după care va deveni variabil.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în orele dimineții, atingând viteze de 35–40 km/h. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ -3 grade, iar minima nopții va coborî între -10 și -8 grade Celsius.

De marți până miercuri dimineața, Capitala rămâne sub influența aerului rece. Cerul va fi variabil, fără precipitații semnificative, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă se va situa între -1 și 0 grade, iar minima va coborî din nou, până la -8…-6 grade Celsius, menținând condițiile de iarnă.

Autoritățile recomandă prudență în trafic, în special în timpul nopții și dimineața devreme, când pot apărea polei și vizibilitate redusă din cauza viscolului.

De asemenea, este indicată adaptarea vestimentației la temperaturile scăzute și atenție sporită pentru persoanele vulnerabile.

Meteorologii avertizează că acest episod de iarnă poate afecta serios circulația rutieră, în special în cursul nopților și dimineților, când temperaturile negative favorizează formarea poleiului. Stratul de zăpadă, combinat cu rafalele de vânt, poate reduce vizibilitatea și crește riscul de accidente.

Autoritățile locale sunt așteptate să intervină cu utilaje de deszăpezire, însă șoferii sunt sfătuiți să își echipeze corespunzător autovehiculele și să evite deplasările inutile în intervalele cu fenomene meteo severe.