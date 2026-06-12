Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că rămâne optimist în ceea ce privește instalarea noului Guvern, în ciuda faptului că PNL și USR au anunțat că nu vor susține Cabinetul său la votul din Parlament.

Tomac a mai spus că se bazează pe discuțiile purtate în ultimele zile cu parlamentari din mai multe formațiuni și că vede perspective reale pentru obținerea unei majorități.

„Stăm foarte bine. Avem perspectiva unei reușite și asta este tot ce va conta săptămâna viitoare. Eu îmi doresc ca parlamentarii să aleagă ce consideră că este util pentru România. Partidele nu au venit cu o soluție. Sunt extrem de optimist și acest optimism izvorăște din dialogul cu zeci de parlamentari. Îmi doresc ca membrii Parlamentului să judece în interesul național al României”, a declarat premierul desemnat.

Acesta a avertizat că o prelungire a crizei politice ar aduce instabilitate.

„Haosul este ceea ce n-ar trebui să se întâmple. Este esențial să ne oprim din acest festival electoral început prea devreme. Voi continua să discut cu liderii partidelor, pentru că nu duce nicăieri”, a adăugat Tomac.

Întrebat la România TV de ce nu a oferit portofolii partidelor politice, Eugen Tomac a explicat că a optat pentru o formulă guvernamentală alcătuită din persoane din afara partidelor, în contextul lipsei unei majorități politice asumate.

Potrivit acestuia, actuala configurație politică nu a permis formarea unui executiv bazat pe o înțelegere între principalele formațiuni.

„Este arhicunoscută poziția publică a partidelor: PNL nu mai vrea să mai stea la masă cu PSD, PSD vrea să mai discute cu PNL, dar nu cu Bolojan. Am mers pe această formulă – oameni bine pregătiți, care vin din afara partidelor. O formulă sănătoasă, care îmi doresc să aibă și legitimitate la votul din Parlament”, a explicat premierul desemnat.

Eugen Tomac a oferit și câteva detalii despre măsurile pe care intenționează să le includă în programul de guvernare.

Acesta a afirmat că nu are în vedere creșteri de taxe și impozite și că Guvernul său va respecta prevederile privind indexarea pensiilor.

„Nu vom majora taxe și impozite nici anul acesta, nici anul viitor. Guvernul va indexa pensiile la 1 ianuarie 2027. Putem să ne asumăm aceste angajamente și exact asta vom face”, a declarat Tomac.

Premierul desemnat a susținut că obiectivul său este stimularea economiei prin măsuri care să încurajeze dezvoltarea și investițiile.

„Am curajul să lansez inițiative prin care să relansăm economia. Știu ce avem de făcut. Voi lua în preajma mea cei mai buni specialiști pe care îi are această țară”, a spus el.

Un alt obiectiv anunțat de premierul desemnat este aprofundarea relațiilor dintre România și Republica Moldova.

Tomac a declarat că este nevoie de măsuri concrete pentru reducerea diferențelor dintre cele două state și pentru consolidarea cooperării în mai multe domenii. „A sosit momentul să acționăm cu mai multă fermitate în această direcție”, a afirmat acesta.

Întrebat dacă susține unirea României cu Republica Moldova, Eugen Tomac a răspuns că cele două state împărtășesc aceeași identitate culturală și istorică.

„Noi suntem același popor și locuim în două state. Obiectivul meu este să avem, în următorul an, o legislație comună în domeniul educației”, a declarat premierul desemnat.

Acesta a adăugat că Guvernul pe care îl propune va avea inițiative și în domeniul audiovizualului, astfel încât posturile de televiziune din România să poată fi recepționate mai ușor în Republica Moldova și invers.