Prognoza meteo, 3 februarie. După valul de ninsori, gerul pune din nou stăpânire pe unele regiuni

Temperaturile vor urca ușor în anumite regiuni, însă gerul va persista în zonele extracarpatice. Dimineața va fi ger în Moldova, Oltenia, estul și sud-estul Transilvaniei și local în Muntenia și Dobrogea, anunță ANM.

Cerul va fi temporar noros, cu precipitații slabe: ninsori izolate la munte și în nord-vestul Moldovei, mixte în Maramureș și Transilvania, iar în Banat și Crișana vor predomina ploile.

Pe alocuri se poate depune polei. Marți, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Banat, iar pe timpul nopții și la munte, dar și izolat în Moldova, vitezele vor ajunge la 40–60 km/h, depășind 80–90 km/h în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali.

Temperaturile maxime se vor situa între -9 și 8 grade, iar cele minime între -10 și 5 grade. Pe alocuri se va semnala ceață cu depunere de chiciură.

Vremea în București se va menține deosebit de rece pe parcursul zilei, cu cer temporar noros și vânt slab până la moderat, care va accentua senzația de frig.

Temperaturile vor rămâne sub zero grade, maxima zilei fiind de -2…0 grade, iar minima nopții între -8 și -6 grade, ceea ce va face ca dimineața să fie resimțită ca foarte geroasă și aerul să fie tăios.

Vremea va începe să se încălzească treptat în majoritatea regiunilor până pe 9 februarie, iar temperaturile vor depăși valorile obișnuite pentru această perioadă în vest, nord-vest, centru și local în sudul țării.

Doar în extremitatea de nord-est valorile termice vor rămâne sub media climatologică, în timp ce în restul teritoriului acestea se vor apropia de normalul începutului de februarie. Precipitațiile vor fi mai reduse la munte, iar în celelalte zone se vor situa în limite apropiate de mediile obișnuite.

Între 9 și 16 februarie încălzirea va deveni mai evidentă, temperaturile medii urmând să depășească valorile normale în majoritatea regiunilor. Precipitațiile vor fi mai frecvente, în special în jumătatea de sud a țării, unde se estimează cantități mai mari de apă și episoade repetate de ploaie.

Tendința de vreme mai caldă decât normalul perioadei se va menține și între 16 și 23 februarie, cu pluviometrie ușor peste medie în toate regiunile, indicând o iarnă mai umedă spre final.

Spre sfârșitul lunii, între 23 februarie și 2 martie, temperaturile vor rămâne peste normalul perioadei pe întreg teritoriul, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile obișnuite, conturând o tranziție blândă către primăvara meteorologică.