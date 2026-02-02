Săptămâna începe cu temperaturi negative-record în Republica Moldova

Intensitatea gerului care s-a instalat de ieri în Republica Moldvoa crește azi, 2 februarie, în toată țara, după cum au anunțat specialiștii meteo. Valorile termice de azi, cele mai scăzute din acest an, se vor încadra între -4 și -13 grade Celsius, cu o minimă de -14 grade Celsius în timpul nopții. Vremea va fi în general închisă, cu cer acoperit de nori în majoritatea zonelor țării, Soarele își va mai face apariția în mod trecător în sud și jumătatea de nord. Vântul va sufla cu intensitate în centrul țării, moderat în rest.

Vor fi -4 grade Celsius la Cahul, -7 grade la Ștefan-Vodă, -8 grade la Chișinău, -9 grade Celsius la Bălți, iar la Briceni și la Rîbnița se vor înregistra câte -13 grade. Mâine, va fi Soare în toată țara, dar va fi frig, chiar dacă temmperaturile vor urca ușor și vor oscila între -1 și -9 grade.

Azi, în România, vremea va fi deosebit de rece îndeosebi în Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei, acolo unde se vor înregistra valori termice în medie cu 7…9 grade mai mici decât cele normale în această perioadă a lunii.

Astfel, în aceste zone temperaturile maxime se vor încadra între -9 și -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până în jurul a -15 grade unde gerul va persista pe parcursul zilei, iar cele minime se vor situa între -20 și -8 grade și va fi ger. În restul teritoriului maximele vor fi cuprinse între -4 și 4 grade, iar cele minime între -9 și 0 grade, conform ANM.

Ziua vor fi înnorări și va mai ninge slab în Oltenia, pe alocuri în Banat, Crișana, Muntenia și Dobrogea și izolat în celelalte regiuni. Noaptea, cerul se va degaja îndeosebi în vestul, estul și sud-estul țării și doar cu totul izolat vor mai fi posibile fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări (viteze în general de 40…50 km/h) în sudul Banatului, iar ziua temporar în sudul Moldovei, Dobrogea și estul Munteniei. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață, asociată cu depuneri de chiciură, au mai informat meteorologii.