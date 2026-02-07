Vacanța de schi începe cu ninsori. Stațiunile care se vor transforma într-un peisaj de poveste

Vacanța de schi din 2026 începe pe 9 februarie și se va desfășura până pe 1 martie, în intervale diferite în funcție de județ, conform structurii anului școlar 2025-2026. Această pauză oferă elevilor oportunitatea de a se odihni între modulele de curs, fiind destinată atât relaxării, cât și activităților specifice sezonului de iarnă, stabilite la nivel local de inspectoratele școlare. Primii elevi care vor intra în vacanța se vor putea bucura de un peisaj de poveste. Meteorologii de la Accuweather prognozează ninsori consistente în principalele stațiuni montane, inclusiv la Poiana Brașov, Sinaia, Predeal și Rânca.

Trei județe au ales săptămâna 9-15 februarie, alte 22 de județe și Bucureștiul vor avea vacanța între 16-22 februarie, iar restul județelor optează pentru săptămâna 23 februarie – 1 martie.

Potrivit Accuweather, vremea va fi favorabilă pentru sporturile de iarnă începând cu jumătatea lunii februarie, oferind trei zile consecutive de ninsoare și condiții ideale pentru pârtie.

Duminică, vremea se răcește din nou, mai ales în nord-est, unde se vor înregistra intervale cu ninsoare și temperaturi apropiate de 0°C. În București și în alte zone urbane din sud, vor predomina ploile, iar temperaturile maxime vor urca între 5 și 10°C.

În Poiana Brașov, stratul de zăpadă va fi consistent pe pârtii începând cu 15 februarie, cu temperaturi ușor pozitive, dar apropiate de pragul de îngheț.

În Sinaia, condițiile sunt asemănătoare, însă cu temperaturi mai scăzute, ceea ce va oferi pârtii bune pentru schi și snowboard. În Predeal, ninsorile și temperaturile sub 0°C creează un cadru perfect pentru sporturile de iarnă, cu strat de zăpadă suficient de gros.

Pentru perioada 16-23 februarie 2026, meteorologii estimează că temperaturile medii se vor menține în jurul valorilor normale pentru această săptămână, la nivelul întregii țări, în timp ce cantitățile de precipitații vor fi ușor mai ridicate decât media obișnuită în toate regiunile.

În săptămâna 23 februarie – 2 martie, valorile termice vor rămâne apropiate de cele normale pentru această perioadă, iar regimul ploilor și ninsorilor va fi, de asemenea, aproape de media specifică, pe întreg teritoriul României.

Pentru intervalul 2-9 martie, meteorologii prognozează temperaturi medii apropiate de cele obișnuite pentru această săptămână, iar cantitățile de precipitații vor fi în continuare similare cu normele climatologice, menținând un echilibru între zăpadă și ploaie în toate regiunile țării.

Cea de-a doua săptămână de vacanță de schi, programată între 16 și 22 februarie, cuprinde un număr semnificativ mai mare de județe, reflectând alegerea majorității inspectoratelor școlare. Elevii din județele Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea și Iași vor avea astfel o săptămână liberă, oferindu-le oportunitatea de a se bucura de sporturile de iarnă sau de activități de relaxare.

Ultima etapă a vacanței de schi, între 23 februarie și 1 martie, include județele Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui, Brăila, Constanța și Giurgiu.