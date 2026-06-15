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PNL i-a dat lui Adrian Veștea termen până marți dimineață să renunțe la mandat

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PNL i-a dat lui Adrian Veștea termen până marți dimineață să renunțe la mandatIlie Bolojan, Adrian Veștea și Ciprian Ciucu. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Conducerea PNL a decis luni seară să nu susțină Guvernul propus de Adrian Veștea și i-a cerut premierului desemnat să își depună mandatul până marți, la ora 10:00. Decizia a fost luată în cadrul Biroului Politic Național, după mai multe ore de dezbateri tensionate.

PNL i-a dat lui Adrian Veștea termen până marți dimineață să renunțe la mandat

Biroul Politic Național al PNL a votat ca premierul desemnat Adrian Veștea să își depună mandatul până marți, la ora 10:00.

Anunțul a fost făcut de deputatul PNL Robert Sighiartău, care a precizat că propunerea a fost adoptată cu 39 de voturi pentru, 13 împotrivă și 3 abțineri.

„Vot pentru ca Adrian Veștea să își depună mandatul până mâine la ora 10:00. Pentru 39, 13 împotrivă, 3 abțineri”, a transmis Sighiartău într-o postare pe Facebook.

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Liberalii au votat și împotriva susținerii Guvernului Veștea

În aceeași ședință, conducerea liberală a decis ca grupurile parlamentare ale PNL să nu susțină în Parlament Guvernul propus de Adrian Veștea.

Potrivit lui Robert Sighiartău, votul a fost de 41 pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri.

„Vot pentru ca grupurile parlamentare să nu susțină Guvernul Adrian Veștea: 41 pentru, 13 împotrivă, 2 abțineri”, a precizat deputatul liberal.

PNL a reconfirmat că nu va intra într-un guvern alături de PSD

Ședința Biroului Politic Național a fost convocată pentru a analiza situația apărută după desemnarea prim-vicepreședintelui PNL Adrian Veștea în funcția de premier.

În cadrul reuniunii, liberalii au reconfirmat și decizia anterioară prin care partidul exclude participarea la un guvern alături de PSD. Hotărârea a fost adoptată cu 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 5 abțineri.

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