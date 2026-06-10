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Vara se oprește brusc în România. ANM a anunțat o schimbare radicală a vremii

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Vara se oprește brusc în România. ANM a anunțat o schimbare radicală a vremiiVremea. Sursa foto: Freepik
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România trece printr-o schimbare meteorologică majoră. Miercuri, termometrele ating aproape pragul caniculei în vest și sud-vest, dar de joi o masă de aer rece răstoarnă totul: temperaturile scad cu până la 15 grade în 24 de ore, iar sfârșitul de săptămână vine cu ploi torențiale și maxime de doar 16-21 de grade.

Miercuri, ultima zi caldă: aproape caniculă în vest

Ziua de miercuri aduce cele mai ridicate temperaturi ale săptămânii, în special în vestul și sud-vestul țării. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a avertizat că valorile vor atinge praguri extreme. „Astăzi ne apropiem de pragul unei zile de caniculă în partea de vest, sud-vest a țării, nu excludem 34 de grade C, chiar 35 de grade C, cu 30 de grade în Capitală", a declarat Elena Mateescu.

Joi, vine aerul rece: 14-15 grade mai puțin față de miercuri

Schimbarea vine rapid. Începând de joi, o masă de aer rece pătrunde dinspre vest, afectând mai întâi regiunile vestice, centrale și nordice ale țării. Scăderea de temperatură va fi spectaculoasă, mai ales în vest. „Scad temperaturile chiar cu 14-15 grade, mai ales în vest, pentru că astăzi acolo așteptăm temperaturi până la 35 de grade C, mâine în partea de vest a țării doar 20-21 de grade", a explicat directorul ANM.

Contrastul termic accentuat va genera și fenomene atmosferice severe. „Mâine, odată cu masa de aer rece, la început în partea de vest, centru și nord a țării, va aduce și probabilitatea de a avea cantități însemnate de precipitații pe intervale scurte de timp, chiar valori de peste 30 de litri pe metru pătrat", a precizat Elena Mateescu.

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Vineri și weekend: ploi torențiale și maxime de vară timpurie

Ploi, ANM, vremea

Ploaie abundentă. Sursa: Inquam photos/Octav Ganea

Răcirea se accentuează spre sfârșitul săptămânii. Vineri, maximele vor oscila între 16 și 21 de grade Celsius în majoritatea regiunilor, iar ploile torențiale rămân o amenințare reală pe fondul instabilității atmosferice. „La final de săptămână, începând de vineri, un ecart al temperaturilor maxime cuprins între 16 până la 21 de grade C", a spus Elena Mateescu.

Când revine vremea frumoasă

Episodul de vreme rece nu va dura mult. Potrivit directorului ANM, de la începutul săptămânii viitoare temperaturile vor intra din nou pe un trend ascendent. „Acest episod de vreme rece va fi de interes până la finalul săptămânii, pentru ca în debutul săptămânii viitoare se anunță din nou temperaturi în creștere", a declarat Elena Mateescu.

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