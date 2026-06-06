Vara anului 2026 se anunță una marcată de temperaturi ridicate și fenomene meteorologice extreme în Europa de Est, potrivit estimărilor prezentate de climatologul Mircea Duțu. Specialistul a avertizat că regiunea ar putea traversa o perioadă caracterizată de contraste puternice între episoadele de caniculă și cele de instabilitate atmosferică. De asemenea, datele Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) arată că a doua parte a lunii iunie va aduce temperaturi ridicate.

Potrivit expertului, ploile abundente din Europa de Est sunt cauzate de un blocaj de aer rece care persistă deasupra regiunii și interacționează cu mase de aer cald și foarte umed venite din zona Mediteranei. Acest conflict atmosferic favorizează formarea furtunilor și a fenomenelor meteo severe.

În ceea ce privește sezonul estival, estimările indică o vară mai caldă decât în mod obișnuit, cu valuri de căldură și perioade de secetă urmate de precipitații abundente.

„Vară deci de genul celei de anul trecut și cu perspectiva anului 2027, care, sub aspectul lui El Niño, poate să devină unul dintre sau chiar cel mai cald an înregistrat vreodată, egal sau chiar să depășească recordurile din 2026. Luna iunie este cea mai instabilă și, în unele regiuni, ploioasă lună din calendarul României, iar anul acesta fenomenele și evoluțiile contrastante marchează contextul care a avut loc la nivel regional”, a explicat climatologul.

De asemenea, acesta amintește că evoluțiile climatice globale ar putea favoriza în anii următori noi recorduri de temperatură.

În paralel, Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, iar datele indică o perioadă mai caldă decât normalul climatologic în cea mai mare parte a României. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul țării, unde precipitațiile ar putea fi sub media obișnuită.

În intervalul 8–15 iunie, valorile termice vor fi ușor peste cele specifice perioadei, în special în regiunile vestice. În ceea ce privește precipitațiile, acestea se vor situa în jurul normelor climatologice în sud și est, însă în restul țării sunt estimate cantități mai reduse de ploi.

Pentru perioada 15–22 iunie, meteorologii prognozează temperaturi peste mediile multianuale în vest, centru și sud-vest, în timp ce regimul pluviometric va rămâne apropiat de normal la nivel național.

Sfârșitul lunii iunie ar putea aduce cele mai ridicate temperaturi din intervalul analizat. Potrivit ANM, aproape toate regiunile țării vor înregistra valori termice peste normal, cu cele mai importante abateri în vestul României. În același timp, precipitațiile vor fi ușor deficitare în zonele intracarpatice.

Când se instalează canicula. Ne așteaptă o vară cu valori termice ridicate

Meteorologii Accuweather estimează că primul val de caniculă al verii va ajunge în România la mijlocul lunii iulie. Deși vremea va deveni treptat mai caldă pe parcursul lunilor iunie și începutul lui iulie, temperaturile specifice caniculei sunt așteptate să își facă apariția abia după jumătatea lunii.

Potrivit estimărilor meteorologice disponibile în prezent, data de 14 iulie ar putea marca debutul primului episod de căldură extremă din această vară. În anumite zone ale țării, valorile maxime ar putea atinge sau chiar depăși 35 de grade Celsius, existând posibilitatea ca termometrele să indice până la 36 de grade în cele mai afectate regiuni.