Guvernul mobilizează Armata, Fulger și Scorpion după valul de polei. Intervenții masive în Chișinău și mai multe localități din țară

Republica Moldova. Chișinăul și mai multe localități din Republica Moldova se confruntă cu lapoviță și polei, situație care îngreunează deplasarea cetățenilor și crește riscul de accidente. În acest context, premierul Alexandru Munteanu a anunțat mobilizarea structurii statului pentru intervenții rapide și coordonate, cu accent pe siguranța oamenilor.

Premierul a precizat că a solicitat implicarea Armatei Naționale, care va interveni, începând de mâine dimineață, în municipiul Chișinău, pentru degivrarea trotuarelor. Totodată, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va pune la dispoziție nisip și material antiderapant, iar în alte localități intervențiile vor avea loc la solicitare, în funcție de necesități.

„Cel mai important este ca oamenii să se poată deplasa în siguranță”, a subliniat Alexandru Munteanu.

Potrivit premierului, autoritățile sunt deja în coordonare cu carabinierii, echipele speciale „Fulger” și „Scorpion”, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Poliția, pentru ca intervențiile să fie rapide și eficiente.

Aproximativ 40 de tone de material antiderapant urmează să fie repartizate începând cu ora 07:00, cu prioritate pentru accesul către spitale, pasajele subterane, zonele din preajma bisericilor și alte spații cu trafic intens. Intervenții similare sunt planificate și la Bălți, pentru sprijinirea serviciilor municipale.

În final, premierul a îndemnat cetățenii la prudență și solidaritate și a mulțumit tuturor echipelor implicate în gestionarea situației.

„Vă rog să aveți grijă de voi și de cei din jur. Vă mulțumesc pentru răbdare, pentru solidaritate și pentru grija față de comunitatea noastră”, a transmis Alexandru Munteanu, exprimând recunoștință față de polițiști, pompieri, salvatori, militari, drumari, energeticieni, cadre medicale și asistenți sociali din întreaga țară.

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, sarea tehnică s-a vândut și astăzi extrem de rapid și în cantități mari. Comercianții speră să refacă stocurile într-un timp cât mai scurt.

La magazinele de materiale de construcții din capitală, stocurile de sare tehnică se epuizează rapid, iar vânzările ajung la aproximativ 200 de tone zilnic.

Administrația Națională a Drumurilor informează că, la această oră, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu sectoare unde traficul este îngreunat din cauza carosabilului umed, parțial acoperit cu zăpadă și polei.

Autoritățile anunță că a fost permisă deplasarea camioanelor de mare tonaj, după ce aceasta fusese sistată anterior, pentru a permite intervenția rapidă și în siguranță a echipelor din teritoriu.

În ultimele 12 ore, echipele de drumari au intervenit neîntrerupt pe întreaga rețea rutieră națională, desfășurând lucrări de combatere a lunecușului și menținere a condițiilor de circulație în nordul, centrul și sudul țării, atât pe artere intens circulate, cât și pe drumuri regionale.

Pe parcursul nopții, pentru desfășurarea lucrărilor de deszăpezire și combatere a lunecușului, au fost antrenate 175 de utilaje speciale și 162 de muncitori rutieri, fiind răspândite 1.841,05 tone de material antiderapant.

Între timp, poliția anunță că mașinele de mare tonaj au început să circule.

Peste 1.500 de angajați din subdiviziunile municipale sunt mobilizați zilnic și intervin practic non-stop pentru deszăpezirea și întreținerea infrastructurii urbane din Chișinău, în contextul condițiilor meteo dificile din ultimele săptămâni.

Anunțul a fost făcut de primarul general, Ion Ceban, care a precizat că muncitorii acționează atât preventiv, cât și pentru combaterea consecințelor poleiului, prin presărarea materialelor antiderapante.

„Avem polei, gheață și zăpadă pe alocuri, iar muncitorii sunt în teren practic non-stop”, a declarat edilul.

Totodată, Ion Ceban a recunoscut că, în anumite situații, autoritățile nu reușesc să intervină simultan în toate zonele orașului.

„Facem tot posibilul, în aceste condiții, ca să facem față. Rog să existe înțelegere”, a subliniat acesta.

Primarul a menționat că, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, condițiile climaterice nefavorabile se vor menține cel puțin până luni. În acest context, edilul a făcut apel la responsabilitatea cetățenilor, îndemnându-i să aibă grijă de copii și de persoanele vârstnice și să evite deplasările inutile.

De asemenea, autoritățile municipale vor anunța duminică seara eventuale decizii privind programul instituțiilor de învățământ, în funcție de prognoza meteo pentru săptămâna viitoare.

„În condițiile anunțate de meteorologi, vin cu un îndemn și o rugăminte: rămâneți în siguranță, nu porniți la drum dacă nu este necesar, iar noi vom continua să muncim”, a mai transmis Ion Ceban.

Operatorul sistemului de transport al energiei electrice „Moldelectrica” a comunicat că, la ora 06:00, în data de 7 februarie 2026, situația operativă a sistemului electroenergetic național corespunde regimului planificat, fără declanșări în rețeaua de transport.

ÎCS „Premier Energy Distribution” SA a raportat că 2.425 de consumatori au fost afectați în localitățile Lozova și Stejăreni din raionul Strășeni, precum și în satul Haragis din raionul Cantemir.

Pentru remedierea avariilor au fost activate 17 echipe de intervenție, fiecare constituită din 2 până la 5 persoane, în funcție de specificul activității.

La rândul său, SA „RED-Nord” a raportat deconectări neprogramate care au afectat 638 de consumatori din localitățile Hancăuți, Brînzeni și Hlinaia din raionul Edineț.

Condițiile meteo dificile se vor menține și în următoarele zile, după ce Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prelungit Codul galben de polei și ghețuș până pe 9 februarie, ora 20:00.

Meteorologii anunță vreme predominant noroasă, cu episoade de ploaie, lapoviță și ninsoare slabă, mai ales pe timp de noapte. Aceste condiții vor menține ghețușul pe drumuri și vor favoriza depunerea unui strat subțire de gheață pe trotuare și căi de acces, crescând riscul de alunecări.

În ultimele zile, poleiul a creat probleme în mai multe regiuni ale țării. Circulația a fost îngreunată pe drumurile naționale, salvatorii au intervenit pentru deblocarea autovehiculelor și ambulanțelor, iar mii de consumatori au fost afectați de deconectări locale de energie electrică.