Cod galben prelungit până pe 9 februarie. Poleiul paralizează traficul, opresc camioanele și provoacă întârzieri pe aeroport

Republica Moldova. Condițiile meteorologice dificile vor continua să afecteze Republica Moldova și în zilele următoare, după ce Serviciul Hidrometeorologic de Stat a decis prelungirea Codului galben de polei și ghețuș. Noua avertizare este valabilă până pe 9 februarie, ora 20:00, în contextul în care episoadele de precipitații și temperaturile apropiate de pragul înghețului favorizează menținerea ghețușului pe drumuri, trotuare și căi de acces.

Meteorologii prognozează o vreme predominant închisă, cu precipitații slabe sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, în special pe timpul nopții. Temperaturile vor coborî treptat, minimele nocturne ajungând local până la -10°C, iar valorile maxime vor oscila între -8 și -3°C spre începutul săptămânii viitoare. În aceste condiții, există riscul formării unui strat subțire de gheață pe suprafețele expuse, fenomen care sporește pericolul de alunecări și accidente.

Situația din trafic rămâne complicată, iar autoritățile au impus restricții temporare pentru vehiculele de mare tonaj. Ministerul Afacerilor Interne anunță că măsura a fost adoptată după o evaluare comună cu Administrația de Stat a Drumurilor, pentru a permite intervenția în siguranță a echipelor de deszăpezire și combatere a poleiului.

Restricțiile au fost aplicate inițial la punctele de trecere a frontierei Leușeni, Palanca și Tudora, iar ulterior au fost extinse la toate punctele de frontieră. Potrivit autorităților, în mai multe zone ale țării traficul este dificil, iar unele vehicule sunt nevoite să staționeze pe traseele naționale.

Echipajele Ministerului Afacerilor Interne sunt mobilizate pe principalele artere rutiere și intervin pentru deblocarea circulației acolo unde situația o impune. Transportatorii sunt obligați să respecte restricțiile impuse și să își planifice deplasările în funcție de condițiile de trafic.

Circulația camioanelor și autobuzelor a fost limitată temporar și în mai multe sectoare ale drumului M-5, considerate zone cu risc sporit din cauza ghețușului. Restricțiile vizează porțiuni de traseu din apropierea localităților Răuțel (raionul Fălești), Bravicea (raionul Călărași), Greblești (raionul Strășeni), precum și sectorul Stăuceni – Cricova, la intrarea în municipiul Chișinău.

În aceste zone, vehiculele grele sunt redirecționate pe rute alternative, iar Administrația Națională a Drumurilor avertizează că pe mai multe porțiuni ale carosabilului s-a format gheață compactă, ceea ce face deplasarea extrem de periculoasă.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să reducă viteza, să păstreze distanța de siguranță și să respecte indicațiile polițiștilor și semnalizarea rutieră temporară instalată în zonele afectate.

Condițiile meteorologice influențează și activitatea aeroportuară. Reprezentanții Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău avertizează că unele curse ar putea înregistra întârzieri, deoarece aeronavele necesită proceduri suplimentare înainte de decolare.

Responsabilii precizează că dejivrarea aeronavelor este obligatorie pentru îndepărtarea depunerilor de gheață și prevenirea formării acestora pe suprafețele critice ale aparatelor de zbor. Pasagerii sunt îndemnați să verifice din timp tabloul online al aeroportului pentru a se informa despre statutul curselor.

Fenomenul de polei a generat deja multiple probleme în mai multe regiuni ale țării. În ultimele zile, au fost raportate accidente rutiere, intervenții dificile ale salvatorilor și deconectări locale de energie electrică.

Instituțiile medicale înregistrează, totodată, o creștere a numărului de pacienți, majoritatea prezentând traumatisme provocate de căderile pe gheață.

Autoritățile reiterează apelul către populație să evite deplasările neesențiale, să manifeste prudență sporită și să urmărească avertizările oficiale, în contextul în care condițiile meteorologice periculoase se vor menține în următoarele zile.