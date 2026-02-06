Poleiul a paralizat Republica Moldova. Ambulanțe blocate, mii de consumatori fără lumină și intervenții în lanț ale salvatorilor

Condițiile meteo au creat dificultăți majore de deplasare în special în nordul și centrul țării, unde mai multe mijloace de transport au derapat sau au rămas blocate pe carosabilul alunecos. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), salvatorii au efectuat opt misiuni de deblocare și tractare a autovehiculelor rămase împotmolite pe trasee naționale și drumuri locale. În două cazuri, echipele de intervenție au fost solicitate pentru a facilita accesul echipajelor medicale la pacienți.

Reprezentanții IGSU au menționat că principalul pericol a fost generat de stratul de ghețuș, care a provocat derapaje și a blocat accesul pe anumite porțiuni de drum.

În nordul țării, un microbuz și un automobil au rămas blocate la periferia orașului Dondușeni. În localitatea Bilicenii Vechi din raionul Sângerei, un autocamion a blocat traseul din cauza ghețușului, fiind necesară intervenția pentru tratarea carosabilului și eliberarea drumului.

Situații similare au fost înregistrate în raionul Rîșcani, în localitățile Corlăteni, Șaptebani și Recea, unde mai multe automobile și ambulanțe au derapat și au rămas blocate. Alte intervenții au fost raportate în raioanele Florești și Călărași, unde condițiile de deplasare au fost, de asemenea, complicate.

Ghețușul a afectat și intervențiile medicale. În orașul Strășeni, pe strada Decebal, o ambulanță nu a reușit să ajungă la pacient din cauza carosabilului acoperit cu gheață. Salvatorii au intervenit pentru transportarea persoanei în siguranță până la autospeciala medicală.

Un caz similar a avut loc în municipiul Chișinău, pe strada Dumbrăvii, unde echipajul medical a fost transportat cu un vehicul special până la pacient și ulterior înapoi la ambulanță.

În total, în ultimele 24 de ore au fost gestionate 55 de situații de risc provocate de condițiile meteorologice nefavorabile. Autoritățile recomandă șoferilor să reducă viteza, să evite deplasările neesențiale și să se informeze în prealabil despre starea drumurilor.

Administrația de Stat a Drumurilor (ASD) anunță că echipele de intervenție au lucrat continuu pentru menținerea circulației în condiții de siguranță. Începând de miercuri, 5 februarie, ora 19:00, și până joi dimineața, 6 februarie, ora 07:00, carosabilul a fost extrem de alunecos pe întreg teritoriul țării, din cauza temperaturilor scăzute și a precipitațiilor sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.

În această perioadă, Serviciul Operativ al ASD a recepționat 37 de apeluri directe ale cetățenilor, 49 de sesizări transmise prin Inspectoratul Național de Securitate Publică și 68 de apeluri prin Serviciul 112. Drumarii au intervenit pentru deblocarea mai multor autovehicule, inclusiv autospeciale ale poliției, și au acordat suport unui echipaj de ambulanță pentru a asigura accesul la pacient.

În procesul de deszăpezire și combatere a poleiului au fost antrenate 141 de utilaje speciale și 123 de muncitori rutieri, iar pe trasee au fost împrăștiate peste 2.000 de tone de material antiderapant. Reprezentanții instituției precizează că, la această oră, circulația în zonele de Nord, Centru și Sud continuă să se desfășoare în condiții de iarnă.

Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) a semnalat, la rândul său, dificultăți de trafic pe mai multe trasee naționale, în special în raioanele Ialoveni și Strășeni, dar și în raionul Edineț.

Primăria municipiului Chișinău anunță că toate serviciile municipale sunt mobilizate în teren și intervin atât mecanizat, cât și manual, acolo unde autospecialele nu pot ajunge. Prioritate au arterele principale, căile de acces către instituțiile medicale și de învățământ, stațiile de transport public și drumurile din suburbii.

Autoritățile municipale precizează că punctele speciale amenajate au fost aprovizionate cu nisip și material antiderapant, iar locuitorii pot lua materialele necesare pentru intervenții în curțile blocurilor sau pe drumurile adiacente. În același timp, elevii din capitală continuă să învețe în regim online.

Condițiile meteorologice dificile au provocat, în această dimineață, întreruperi locale ale alimentării cu energie electrică în mai multe raioane ale Republicii Moldova. Ministerul Energiei precizează că, potrivit situației operative prezentate la ora 06:00, sistemul electroenergetic național funcționează în regim normal, fără riscul unor pene masive de curent.

„Situația operativă a sistemului electroenergetic național corespunde regimului planificat, iar pe parcursul nopții nu au fost înregistrate deranjamente în rețeaua de transport a energiei electrice”, se arată în comunicatul instituției.

În rețelele de distribuție au fost însă raportate deconectări locale. În zona Centru-Sud, compania Premier Energy Distribution a anunțat că 1.256 de consumatori din localitățile Slobozia și Răscăieții Noi, raionul Ștefan Vodă, au rămas temporar fără energie electrică. Pentru remedierea avariilor au fost mobilizate 17 echipe de intervenție.

În zona de Nord, operatorul RED-Nord a raportat deconectări neprogramate pentru 8.522 de consumatori, fiind afectate parțial 28 de localități din raioanele Edineț, Briceni, Sângerei, Drochia și Soroca. Echipele de intervenție se află în teren pentru reconectarea consumatorilor în cel mai scurt timp posibil, precizează Ministerul Energiei.

Totodată, autoritățile avertizează asupra unor informații false care circulă în grupurile de comunicare ale asociațiilor de locatari, referitoare la presupuse deconectări masive de energie electrică la nivel național.

Amintim că Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de polei și ghețuș, valabil până vineri, 6 februarie, ora 20:00. Autoritățile îndeamnă cetățenii să manifeste prudență sporită în trafic și să respecte recomandările instituțiilor responsabile.