Vreme marcată de precipitații mixte în Republica Moldova, scad temperaturile

Vreme tipică pentru această perioadă a anului în Republica Moldova, vineri, 6 februarie. Valorile termice încep să scadă, sunt anunțate precipitații mixte în centrul teritoriului, ploi în sud și sud-est și ninsori în nord, conform specialiștilor meteo. Vântul va sufla cu intensitate în toată țara. Maximele de azi vor fi de 0 - 4 grade Celsius, iar în timpul nopții se vor înregistra minimum -2 grade.

Sunt anunțate 0 grade Celsius la Briceni, la Bălți și la Rîbnița, vor fi câte 1 grad la Chișinău și Ștefan-Vodă și 4 grade Celsius la Cahul. Mâine, la început de weekend, cerul va rămâne înnorat în toată țara, parțial senin doar în sud, nu mai sunt șanse de apariție a precipitațiilor, valorile termice vor oscila între 1 și 8 grade Celsius.

În România, azi, vremea se va transforma semnificativ sub aspectul intensității precipitaţiilor, comparativ cu ceea ce s-a întâmplat în intervalul anterior. Iar regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori, în special diurne cu mult mai mari decât cele climatologic specifice datei mai ales în vest, nord-vest şi centru, conform ANM.

Cerul va fi noros în regiunile extracarpatice, iar în restul zonelor va fi variabil, cu înnorări noaptea. Temporar vor fi precipitaţii slabe, în prima parte a intervalului -mixte în jumătatea nordicã a Moldovei, unde izolat vor fi depuneri de polei, şi sub formă de ploaie în restul acestei regiuni (Moldova), precum şi în Dobrogea şi în jumãtatea estică a Munteniei, iar noaptea pe arii restrânse îndeosebi în Banat şi Oltenia va ploua.

În zonele montane, la altitudini mari, în Carpaţii Orientali vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări ziua, pe alocuri în nordul Dobrogei şi în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi de la 0…1 grad Celsius în nordul Moldovei, până la 15 grade în Dealurile de Vest, iar cele minime se vor încadra între -4 şi 5 grade. Pe arii restrânse va fi ceaţă.