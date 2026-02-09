Iarnă capricioasă pe drumurile din Republica Moldova. Utilajele intervin non-stop, iar autoritățile avertizează asupra riscului de polei

Republica Moldova. Traficul rutier pe rețeaua de drumuri naționale din Republica Moldova continuă să se desfășoare în condiții specifice sezonului rece, potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND). Autoritățile semnalează că, în mai multe regiuni ale țării, carosabilul este parțial umed, iar pe anumite sectoare persistă depuneri de polei și zăpadă, care pot îngreuna deplasarea și pot crește riscul de accidente.

Reprezentanții AND au precizat că, pe parcursul nopții, echipele de intervenție au desfășurat operațiuni de patrulare și lucrări pentru prevenirea și combaterea lunecușului, acțiuni desfășurate pe întreg teritoriul țării.

„Pentru asigurarea circulației în condiții de siguranță și menținerea stării de viabilitate a drumurilor, pe parcursul nopții au fost desfășurate acțiuni de patrulare și intervenție pentru combaterea lunecușului pe întreg teritoriul Republicii Moldova”, precizează Administrația Națională a Drumurilor.

Pentru aceste lucrări au fost mobilizate resurse semnificative. În ultimele 12 ore, drumarii au utilizat aproximativ 1.535 de tone de material antiderapant, fiind implicate 120 de utilaje specializate și 153 de muncitori rutieri. Intervențiile au vizat atât arterele principale, cât și drumurile regionale considerate vulnerabile la formarea ghețușului.

În același interval, autoritățile au intervenit pentru soluționarea mai multor solicitări venite din partea instituțiilor responsabile de siguranța publică. În total, au fost gestionate 23 de sesizări, dintre care trei apeluri au fost recepționate prin Serviciul unic de urgență 112. Alte 18 solicitări au fost transmise de Inspectoratul Național de Securitate Publică, iar două apeluri au provenit de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Potrivit AND, monitorizarea stării rețelei rutiere naționale se desfășoară permanent, iar echipele de intervenție rămân pregătite să acționeze în funcție de evoluția condițiilor meteorologice.

Operațiunile de deszăpezire și combatere a poleiului au continuat și la nivel municipal, în capitală. Serviciile specializate au intervenit pe parcursul nopții cu prioritate pe principalele artere rutiere, trotuare, stații de transport public, scări, pasaje subterane, dar și în apropierea instituțiilor de învățământ și medicale.

Municipalitatea a transmis că echipele rămân mobilizate în teren și intervin operativ, în funcție de situația din fiecare sector al orașului.

„Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii la prudență și solicită agenților economici și gestionarilor fondului locativ să asigure combaterea ghețușului pe teritoriile administrate. Serviciile municipale sunt mobilizate permanent în teren și intervin operativ, în funcție de evoluția condițiilor meteo”, transmite administrația locală.

Autoritățile municipale au anunțat că elevii din Chișinău își vor relua cursurile cu prezență fizică luni, 9 februarie, după ce, în ultimele zile ale săptămânii precedente, procesul educațional s-a desfășurat în regim online din cauza poleiului și a riscurilor asociate deplasării.

Pentru a preveni incidentele, serviciile municipale au intervenit suplimentar în zonele adiacente școlilor, grădinițelor și instituțiilor medicale, inclusiv pe căile de acces către aceste obiective. Autoritățile locale dau asigurări că situația este monitorizată permanent, iar eventualele modificări ale programului instituțiilor de învățământ vor fi comunicate rapid, dacă condițiile meteo se vor înrăutăți.

„În cazul în care condițiile meteo se vor înrăutăți sau vor apărea noi intemperii, autoritățile anunță că vor informa prompt cetățenii, așa cum s-a procedat și până acum”, informează Primăria Chișinău.

În prezent, Serviciul Hidrometeorologic de Stat menține două avertizări meteorologice valabile pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Prima avertizare vizează formarea poleiului și a ghețușului și este valabilă până pe 9 februarie, ora 20:00. Cea de-a doua atenționare anunță scăderea temperaturii medii zilnice a aerului cu 5-7 grade Celsius, fenomen prognozat pentru aceeași perioadă.

Meteorologii avertizează că temperaturile apropiate de pragul de îngheț, combinate cu precipitații slabe sub formă de ploaie sau lapoviță, favorizează menținerea ghețușului pe drumuri și trotuare. În acest context, autoritățile recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de trafic, să evite manevrele riscante și să echipeze autovehiculele corespunzător sezonului rece, iar pietonii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită în timpul deplasărilor.