Iarna ţine în captivitate Republica Moldova. Un nou cod galben emis de meteorologi

Republica Moldova. După codul galben de polei, care a pus în dificultate traficul rutier şi circulaţia pietonală, meteorologii au emis un nou cod galben, cel de scădere bruscă a valorilor termice.

Vestea bună este că nu vor fi precipitaţii, care să transforme din nou carosabilele şi trotuarele în patinoare.

Potrivit prognozelor Serviciului Hidrometeo de Stat, gerul va pune din nou stăpânire pe Republica Moldova pentru o perioadă de două zile. Avertizarea a fost emisă sâmbătă, 7 februarie 2026, la ora 13:20, iar intervalul de acțiune sunt zilelor de 9 -10 februarie.

Potrivit meteorologilor, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5–7°C, fenomen care va afecta toate regiunile țării, conform hărții oficiale publicate de SHS.

Temperaturile vor începe să scadă începând de duminică seara, 8 februarie, iar în seara de 9 februarie vor coborî până la -10 grade. Gerul va continua să se înteţească şi pe parcursul nopţii de 10 februarie, valorile termice atingând spre dimineaţă -13 grade.

După amiază valorile termice se vor ridica până la – 1 grade. Iar începând de miercuri, 11 februarie, vremea va începe să se încălzească, ca joi termometrele să înregistreze 9 grade.

După coşmarul din noaptea de 7 februarie, când poleiul a pus stâpânire pe întreg teritoriul Republicii Moldova, sâmbătă circulaţia a dost restabilită pe toate drumurile naţionale. În ajutor drumarilor le-a venit şi cele câteva ore cu valori termice mai sus de zero, dar şi lipsa precipitaţiilor.

Chiar dacă a fost mobilizată armată, mai rămâne problematică circulaţia pe drumurile locale şi în curţile blocurilor de locuit din oraşe.

În a doua jumătate a lunii februarie timpul va începe să se încălzească uşor. Dar nu scăpăm de lapoviţă şi ninsori.

Conform analizelor sinoptice și climatice, se așteaptă următoarele condiții: temperatura medie a aerului va fi în limitele normale pentru această perioadă, respectiv între −1 și −3°C, iar cantitatea precipitațiilor va depăși valorile medii multianuale, care se situeazăîntre 25 și 35 mm, ceea ce sugerează o lună cu mai multe precipitații ca de obicei.

Meteorologii afirmă că precipitațiile vor fi abundente, dar temperaturile rămân apropiate de normal pentru începutul anului.

„În general, februarie 2026 va fi o lună tipică de iarnă, cu zile reci și precipitații mai frecvente, oferind condiții potrivite pentru iubitorii sporturilor de iarnă și pentru cei care apreciază peisajele albe de sezon”, indică SHS.

Doar că durata mai mare a episoadelor de frig și precipitații este un fenomen mai rar întâlnit. Chiar dacă astfel de ierni nu se repetă anual, ele rămân caracteristice sezonului rece.