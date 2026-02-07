România, între două anotimpuri. Vremea ia o întorsătură neașteptată la finalul weekendului

Vremea va fi neobișnuit de caldă în a doua parte a acestui weekend, însă valul de frig se întoarce la începutul săptămânii, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Schimbarea se va produce brusc, având în vedere că în noaptea de duminică temperaturile vor coborî sub pragul de îngheț în unele zone, în special în Moldova.

De la mijlocul săptămânii viitoare, circulația atmosferică se va modifica din nou, aducând un nou val de aer cald și valori termice peste cele obișnuite pentru această perioadă în toată țara. Meteorologul ANM Oana Catrina a explicat care sunt principalele tendințe ale vremii în zilele următoare.

„În acest weekend weekend, din punct de vedere termic, valorile de temperatură, în special cele diurne, în continuare vor fi cu mult mai ridicate decât cele normale perioadei, în special în regiunile intracarpatice, unde în orele amiezii așteptăm chiar 13, poate chiar 14°C izolat, să se înregistreze, în timp ce în restul teritoriului valori de temperatură ușor mai mari decât cele normale”, a declarat meteorologul la Digi24.

Aceasta a explicat că, în mod obișnuit, în această perioadă a anului temperaturile maxime ar trebui să fie mai scăzute.

„Concret, în această perioadă din an, ar trebui să avem temperaturi maxime cuprinse cam de la zero - un grad în depresiunile din estul Transilvaniei, până spre 5-6°C în partea de sud-vest a teritoriului și pe litoral”, a continuat meteorologul.

În următoarele ore, temperaturile vor fi foarte variate la nivel național. În nordul Moldovei, maximele se vor situa între -1 și 0 grade, în timp ce în vestul țării se pot atinge 13-14°C. În București, valorile termice vor fi în jur de 6-7°C, ușor peste media normală pentru această perioadă, care este de aproximativ 4°C.

Precipitațiile vor fi prezente în special în jumătatea de nord a țării, sub formă de ploi. În noaptea care urmează, în Maramureș și estul Transilvaniei, vor fi înregistrate și lapoviță sau ninsoare, iar în nordul și centrul Moldovei, precum și în zona subcarpatică, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, fără a crea probleme semnificative. Duminică, precipitațiile vor continua în nordul, centrul și estul țării, iar ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, în special în estul Transilvaniei, Maramureș și în cea mai mare parte a Moldovei. Temperaturile maxime vor varia între -2 și 12 grade, cele mai ridicate fiind în sud-vestul teritoriului.

În București, vremea va fi relativ stabilă, cu cer noros și fără precipitații semnificative. Temperaturile se vor menține între 6 și 7°C astăzi, iar mâine se vor situa în jurul valorii de 6°C la orele amiezii.

Răcirea accentuată va începe în noaptea de duminică spre luni.

„Răcirea vremii va surveni încă de duminică, dar se va resimți mai semnificativ în zona Moldovei, în timp ce în restul teritoriului răcirea vremii nu va face altceva decât să conducă la înregistrarea unor valori de temperatură în jurul celor normale pentru perioada din an.”

Meteorologii avertizează că luni și marți, în Moldova, maximele vor coborî sub 0°C, iar în nopțile următoare temperaturile pot ajunge din nou la -10°C, inclusiv în estul Transilvaniei.

Meteorologul atrage atenția că acest val de frig nu va dura mult.

„Această răcire nu este de durată și asta pentru că de la mijlocul săptămânii viitoare circulația atmosferică se schimbă din nou. Concret, vom avea parte de o advecție (mișcare a unui val de aer pe orizonatlă, n.r.) de aer cald ce va conduce la înregistrare a unor valori de temperatură din nou mai mari decât cele ce în mod normal ar trebui să înregistreze în această perioadă din an în toată țara, iar precipitațiile pe care le așteptăm de la mijlocul săptămânii viitoare, pe fondul advecției aerului cald, vor fi sub formă de ploaie”, a concluzionat Oana Catrina.