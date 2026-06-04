Curtea Constituțională a României (CCR) dezbate joi sesizarea de neconstituționalitate formulată împotriva legii prin care sunt aprobate modificările aduse cadrului legislativ privind implementarea Instrumentului european „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), program destinat consolidării industriei de apărare la nivelul Uniunii Europene.

Sesizarea a fost depusă de mai mulți membri ai unor grupuri parlamentare din Camera Deputaților, precum și de deputați neafiliați. Decizia Curții este importantă deoarece poate influența modul în care România utilizează fondurile disponibile prin mecanismul european SAFE și calendarul angajamentelor asumate de instituțiile din domeniul apărării și securității naționale.

Pe 26 mai, Senatul a adoptat, cu amendamente, Legea de aprobare a Ordonanței de Urgență nr. 21/2026, act normativ care modifică și completează OUG nr. 62/2025 privind aplicarea în România a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului Uniunii Europene.

Regulamentul european a instituit Instrumentul SAFE, un mecanism creat pentru sprijinirea investițiilor în industria europeană de apărare și pentru consolidarea capacităților de securitate ale statelor membre.

Modificările aprobate de Senat au fost propuse de șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca. Acesta a argumentat că actualul cadru procedural limitează capacitatea Guvernului de a implementa rapid proiectele finanțate prin SAFE.

Printre modificările adoptate se numără prevederi referitoare la distribuirea fondurilor europene către instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

De asemenea, amendamentele schimbă termenul în care aceste instituții pot încheia angajamente în cadrul programului SAFE. Noua formulare stabilește că termenul de 30 de zile începe de la data semnării acordului de împrumut, și nu de la data aprobării acestuia, așa cum prevedea legislația în forma anterioară.

Susținătorii modificărilor consideră că acestea pot accelera accesarea fondurilor și implementarea proiectelor strategice, în timp ce contestatarii susțin că există probleme de constituționalitate care trebuie analizate de Curtea Constituțională.

Hotărârea Curții Constituționale va clarifica dacă legea respectă prevederile Constituției și dacă modificările adoptate de Parlament pot intra în vigoare în forma actuală.

Miza este una importantă pentru instituțiile implicate în proiectele de apărare și securitate finanțate prin mecanismul european SAFE, în contextul în care Uniunea Europeană accelerează investițiile în industria de apărare pe fondul provocărilor de securitate din regiune.

În ultimele luni, oficiali guvernamentali au susținut că proiectele pregătite prin SAFE sunt considerate prioritare pentru dezvoltarea capacităților naționale de apărare și pentru participarea României la programele europene comune din acest domeniu.