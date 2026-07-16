Curtea Constituțională a României (CCR) urmează să se pronunțe joi asupra sesizării formulate de premierul interimar Ilie Bolojan, care solicită soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Litigiul vizează obligarea statului de a achita penalitățile și restanțele salariale decise de instanțe.

Pe ordinea de zi a ședinței CCR se află cererea în care Executivul spune că instanțele au depășit limitele competențelor constituționale prin obligarea Guvernului să aloce fonduri din bugetul public pentru plata acestor sume.

Sesizarea a fost anunțată la începutul lunii iulie de premierul interimar Ilie Bolojan, care a argumentat că deciziile privind repartizarea resurselor bugetare aparțin exclusiv autorităților executive și legislative.

„În acest moment, puterea judecătorească nu are nici competenţa tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici dintr-un buget general consolidat, obligând Guvernul să aloce sume pentru un singur sector. E vorba de plata restanţelor salariale din zona de justiţie. Instanţa perturbă direct echilibrul bugetar naţional, act ce reprezintă o ingerinţă directă în activitatea executivă a statului”, a subliniat Ilie Bolojan.

Premierul a invocat și prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, potrivit cărora elaborarea bugetului de stat, rectificările bugetare și utilizarea Fondului de rezervă sunt atribuții exclusive ale Guvernului și Parlamentului.

Conflictul a pornit după ce ÎCCJ a solicitat Curții de Apel București obligarea Guvernului la plata a 4,8 miliarde de lei, reprezentând drepturi salariale restante și penalități aferente, stabilite prin hotărâri judecătorești.

Bolojan a atras atenția și asupra impactului financiar al deciziei pronunțate în primă instanță.

„Ce am constatat foarte repede, cu mare celeritate, Curtea de Apel Bucureşti a admis această acţiune la începutul lunii mai. Sigur, Guvernul a contestat această acţiune şi termenul care a fost stabilit de către Înalta Curte este de 9 iulie, deci în săptămâna următoare. Prima instanţă a stabilit, în afara acestei sume, şi penalităţi de 1% pe zi din această sumă, care reprezintă 48 de milioane de lei pe zi. Deci e o sumă enormă, de aproximativ 9 milioane de euro, în afara amenzilor şi altor aspecte de genul acesta stabilite pentru Ministerul de Finanţe şi pentru Guvern”, a explicat premierul Bolojan.

Demersurile au început încă din luna martie, când Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că a formulat o plângere prealabilă împotriva Guvernului și a Ministerului Finanțelor, acuzând refuzul acestora de a asigura fondurile necesare pentru plata salariiilor restante ale judecătorilor și ale altor angajați din sistemul judiciar.

Instanța supremă a precizat atunci că, în lipsa unei soluții favorabile, va recurge la acțiuni în contencios administrativ. Hotărârea pe care o va pronunța CCR în această cauză este așteptată să clarifice limitele constituționale dintre atribuțiile puterii judecătorești și cele ale Executivului în materia alocării resurselor bugetare.