Judecătorii CCR, salarii lunare de peste 47.000 de lei, plus sporuri de mii de euro. Patru dintre ei primesc și pensii speciale

Datele publicate de CCR arată că un judecător al instituției are un salariu de bază de peste 47.000 de lei, la care se adaugă mai multe sporuri. Patru magistrați cumulează și pensia cu salariul.

Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) încasează lunar venituri care depășesc semnificativ salariul de bază, potrivit datelor publicate de instituție.

Documentele arată că, pe lângă indemnizația lunară, aceștia primesc mai multe sporuri, între care și cel pentru risc și suprasolicitare neuropsihică. În paralel, o parte dintre magistrați cumulează salariul cu pensia specială.

Potrivit informațiilor oficiale, un judecător CCR are un salariu de bază de peste 47.000 de lei. La această sumă se adaugă mai multe beneficii salariale, păstrate la același nivel ca în anul precedent.

Cel mai mare dintre sporuri este cel pentru risc și suprasolicitare neuropsihică. Acesta reprezintă 25% din salariu și este acordat majorității angajaților instituției. În cazul judecătorilor CCR, valoarea lui ajunge la aproximativ 11.768 de lei.

Pe lângă acest spor, judecătorii mai primesc un spor de confidențialitate de aproximativ 2.354 de lei, un spor pentru condiții grele de muncă în valoare de 300 de lei și sporul de doctorat, de 500 de lei. În aceste condiții, venitul lunar total depășește clar salariul de bază.

Schema de salarizare publicată de CCR nu îi vizează doar pe judecători. Documentele arată că sporurile sunt acordate și altor angajați ai instituției.

Un consilier specialist IT are un salariu de peste 20.000 de lei. La această sumă se adaugă un spor de aproximativ 5.169 de lei pentru suprasolicitare neuropsihică, precum și sporul de confidențialitate.

Și grefierii beneficiază de sporuri similare. În cazul lor, sporul pentru stres poate ajunge la aproximativ 3.380 de lei.

Datele publicate de CCR arată că instituția nu a aplicat măsuri de austeritate. Salariile și sporurile au fost menținute la același nivel, deși situația bugetară rămâne una dificilă.

Anul trecut, Guvernul a anunțat un deficit bugetar de 121,77 miliarde de lei.

Pe lângă veniturile salariale, o parte dintre judecătorii Curții Constituționale încasează și pensii speciale. Potrivit datelor prezentate, Cristian Deliorga cumulează aproximativ 68.700 de lei lunar din pensie, Bogdan Licu circa 32.000 de lei, Gheorghe Stan aproximativ 30.000 de lei, iar Mihaela Ciochină aproximativ 34.000 de lei.

Președinta CCR, Simina Tănăsescu, beneficiază la rândul său de pensie specială. De asemenea, Csaba Asztalos a depus cerere de pensionare imediat după învestirea în funcție.

În prezent, doar trei judecători ai Curții Constituționale nu cumulează salariul cu pensia specială: Mihai Busuioc, Dacian Dragoș și Iuliana Scântei.