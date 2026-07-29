Fostul judecător al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu, a declarat că Guvernul condus de Ilie Bolojan își exercită atribuțiile peste limitele prevăzute de Constituție pentru un Executiv interimar. În opinia sa, hotărârile adoptate în această perioadă ridică probleme de legalitate.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care PSD a anunțat că a contestat în instanță mai multe hotărâri adoptate de Guvernul interimar.

Petre Lăzăroiu a susținut că Executivul continuă să acționeze ca un guvern cu puteri depline, deși, potrivit interpretării sale, atribuțiile sunt limitate.

„Ei se află într-o permanentă stare de infracționalitate. Chiar dacă are aceste atribuții ciuntite, fiind un guvern demis, continuă să se poziționeze ca și cum ar avea competență deplină, ceea ce este ilegal. Încalcă grav Constituția”, a declarat fostul judecător CCR la România TV.

Acesta a apreciat că situația putea fi evitată prin formarea unui nou guvern cu puteri depline.

„Aceste chestiuni s-ar fi putut rezolva foarte ușor printr-o singură acțiune, prin formarea unui guvern legitim. Cu atribuțiile astea ciuntite nu pleacă de la guvernare pentru că încă e banul acolo, ei pot face foarte multe lucruri”, a spus Petre Lăzăroiu. Fostul judecător CCR a avut și un atac dur la adresa Executivului.

„Se comportă ca niște golani. Au confiscat guvernul și se comportă ca niște golani”, a afirmat acesta.

Declarațiile lui Petre Lăzăroiu vin după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că formațiunea a depus 12 plângeri prealabile împotriva a 12 hotărâri de guvern și va sesiza Curtea de Apel București pentru suspendarea executării acestora.

Liderul social-democrat i-a transmis premierului interimar Ilie Bolojan că va fi „unicul vinovat” dacă România va pierde un miliard de euro din PNRR și a cerut ca Strategia națională pentru conservarea biodiversității, aprobată prin hotărâre de guvern, să fie trimisă Parlamentului pentru a fi adoptată prin procedura pe care PSD o consideră conformă cu legea.