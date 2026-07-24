Grindeanu îl amenință pe Bolojan cu plângeri penale

Președintele PSD Sorin Grindeanu îl amenință pe premierul interimar Ilie Bolojan cu plângeri penale pentru deciziile luate în ultimele două ședințe de Guvern, dacă acestea exced competențele legale limitate ale Cabinetului demis, potrivit unei postări pe Facebook.

„Juriștii PSD analizează în acest weekend dacă deciziile luate în ultimele două ședințe de Guvern exced competențele legale limitate ale Cabinetului demis. Dacă vom constata că Bolojan și echipa sa au încălcat legea, depunem imediat sesizări penale sau în instanțele de contencios-administrativ!”, a scris președintele PSD.

Sorin Grindeanu a cerut ca Guvernul să trimită toate subiectele legate de PNRR către Parlament.

„Pentru ca am văzut că sunt decizii luate la Palatul Victoria inclusiv pe subiecte importante legate de PNRR, care sunt astfel vulnerabilizate, cer actualului Guvern demis să trimită toate aceste proiecte legate de PNRR la Parlament. Dacă tot avem sesiune extraordinară, cred că este firesc ca toate asemenea proiecte de care depind miliarde de euro să fie aprobate în procedura parlamentară, pentru a fi siguri că îndeplinim jaloanele și încasăm banii cuveniți României!”

Președintele PSD a mai anunțat că PSD nu va vota Legea salarizării, despre care afirmă că aduce austeritate. Grindeanu declară că nu este de acord cu plafonarea salariilor bugetarilor.

„Îi transmit lui Ilie Bolojan că PSD NU va vota NICIODATĂ o lege a salarizării care aduce austeritate și sărăcește românii, o lege care distruge atât sistemul de sǎnǎtate, cât și pe cel de educație!

Înțeleg că și-a asumat eșecul actualului proiect pe care n-a reușit să-l finalizeze pentru a fi dezbătut săptămâna viitoare, în sesiune extraordinară. Putem face alte sesiuni, dacă va fi nevoie, însă doar pentru un proiect dezbătut înainte cu toate confederațiile sindicale, într-un dialog social real, nu mimat penibil, ca până acum”, a mai scris Grindeanu.

„De aceea, îî spun clar că nu vom vota niciun proiect viitor care preia aberațiile actuale – și dau câteva exemple concrete: