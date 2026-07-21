Reprezentanții partidelor care au făcut parte din fosta coaliție guvernamentală participă marți la discuții tehnice la Palatul Cotroceni, alături de consilierul prezidențial Radu Burnete, pentru a analiza forma finală a legii salarizării și amendamentele propuse de sindicate.

În funcție de rezultatul negocierilor, miercuri ar putea avea loc o întâlnire între liderii formațiunilor politice și președintele Nicușor Dan. Scopul ar fi finalizarea acordului privind legea salarizării, inclusă printre jaloanele asumate prin PNRR, dacă părțile vor reuși să ajungă la un compromis.

PSD a transmis deja că nu va susține proiectul în forma în care a fost pus în transparență decizională de Ministerul Muncii. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, a anunțat că PSD va susține amendamente formulate de sindicaliști.

Luni seară, Grindeanu a criticat proiectul și a afirmat că acesta generează nemulțumiri în rândul aproape tuturor categoriilor profesionale.

„În aceste zile am avut întâlnire şi eu şi colegii mei, cu toate sindicatele, confederaţiile sindicale, Florin Manole, Ciprian Băcaru, preşedinţii Comisiilor de muncă, tocmai pentru a strânge amendamente de la sindicate. Am avut întâlnire şi cu patronatele. Şi vreau să vă spun că astăzi când vorbim, şi am mai spus-o, avem o lege care nemulţumeşte pe medici, avem o lege care nemulţumeşte profesorii, avem o lege care nemulţumeşte pe cei din ordine publică, avem o lege care nemulţumeşte administraţia centrală, avem o lege care nemulţumeşte aproape toate categoriile”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a reiterat că partidul va depune amendamente și va condiționa susținerea legii de aprobarea acestora.

„Am strâns astăzi, ieri, alaltăieri, de-aia stăm la Parlament şi eu şi colegii mei, am avut întâlniri cu partenerii sociali, am strâns aceste propuneri, le vom sistematiza şi vom avea amendamente la această lege. Dacă vor fi aprobate, PSD-ul va vota această lege. Dacă nu vor fi aprobate, PSD-ul nu va vota”, a declarat Grindeanu.

PNL a anunțat luni, după ședința Biroului Politic Național, că proiectul legii salarizării urmează să fie depus miercuri în Parlament. Liberalii susțin, de asemenea, convocarea unei sesiuni extraordinare săptămâna viitoare pentru adoptarea celor șase legi necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR.

PNL a avertizat că amendamentele care se abat de la cerințele convenite cu Comisia Europeană ar putea pune în pericol fondurile europene.