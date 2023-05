Exclusiv. Ce averi și venituri au, de fapt, sindicaliștii care conduc greva din școli

Marius Nistor, Anton Hadăr și Simion Hăncescu sunt președinții celor trei mari sindicate din România care au declanșat greva generală din învățământ. De cinci zile, școlile din țara noastră sunt paralizate pentru că sindicaliștii cer salarii mai mari.

Am consultat declarațiile de avere ale celor trei lideri de sindicat și am constatat că aceștia au venituri peste nivelul unui profesor, cu mențiunea că unii dintre ei, cum este cazul lui Anton Hadăr, activează în zona cercetării științifice de înalt nivel.

Anton Hadăr, venituri de 45.000 de lei pe lună

Vom începe cu Anton Hadăr, președintele Sindicatului Alma Mater, care are venituri de 45.125 lei pe lună, așa cum scrisesem anterior. Ceea ce vrem să precizăm este că domul Anton Hadăr nu este plătit de sindicatul pe care îl conduce, Alma Mater, ci câștigă bani din activitatea de cercetare, de profesor și îndrumător de doctorate, și din participarea la CES.

Pentru a înțelege exact, defalcăm sumele anuale pe care Anton Hadăr le câștigă, cu precizarea că cifra obținută reprezintă repartizarea pe 12 luni calendaristice. Liderul Alma Mater are un venit anual de 65.460 de lei de la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, potrivit Declarației de avere completată pentru anul 2022. De la Politehnica București primește 436.178 pe an, iar de la Academia Oamenilor De Știință Din România primește 6.069 lei anual. Mai încasează de la Unitatea Executivă Pentru Finanțarea Învățământului Superior, A Cercetării, Dezvoltării Și Inovării 2.866 de lei pe an, de la Academia de Științe Tehnice din România alți 8.276 de lei, iar de la Universitatea Transilvania Brașov încă 1.374 de lei.

La acești bani se adaugă un venit anual de 700 de lei de la Universitatea Dunarea De Jos din Galați, 3.541 de lei de la Academia Forțelor Terestre Sibiu, 1.150 de la Universitatea Maritimă din Constanța, 877 de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, 491 de la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj, 468 de la Universitatea Militară din București. Sumele mai mici reprezintă remunerația pentru participarea în comisii de doctorat.

Calitatea de membru în Consiliul Economic și Social (CES) îi aduce, suplimentar, un venit anual de 14.058 de lei.

Anton Hadăr mai are, în declarația de interese, participarea la două proiecte ale Universității Politehnice din București, cu firma de audit Sycon Bacău, și altul cu ANTREPRENORDOC Galați.

La capitolul bunuri, Anton Hadăr și soția sa dețin, alături de alți 4 moștenitori, în județul Buzău, două terenuri agricole de 46,8 hectare și de 13,8 hectare, precum și o pădure de 2.500 mp. Este important de menționat că aceste suprafețe de teren agricol și pădure sunt împărțite în mod egal între moștenitori.

Teren are și în Dâmbovița, în localitatea Telești, unde are pământ și agricol și intravilan. La capitolul mașini, acesta are declarat un Volkswagen Polo.

În titluri de stat, Anton Hadăr a investit, prin BCR, aproape 1,26 milioane de lei.

Marius Nistor are și bani economisiți, dar și credite

Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație deține mai multe terenuri, la Ciorogârla, la Horezu, județul Vâlcea și în București în Sectorul 5. Mai are și imobile – un apartament în Sectorul 5, o casă de 232 mp în Ciorogârla, Ilfov și o casă de vacanță la Horezu.

La capitolul mașini, lui Marius Nistor deține o Mazda și o Toyota.

Toate bunurile declarate sunt deținute împreunăm cu soția sa, Nistor Ionela, profesoară și ea, potrivit declarației de avere din 2022.

La capitolul bani în bancă, Nistor are depozite la mai multe bănci, dar și credite, nu foarte mari, la cinci instituții financiare.

Am ajuns la capitolul salarii primite de Marius Nistor, acesta încasează anual următoarele remunerații:

48.227 lei – de la Liceul Nicolae Iorga din București, unde este profesor

– de la Liceul Nicolae Iorga din București, unde este profesor 78.288 lei – de la Sindicatul Spiru Haret, unde este președinte

– de la Sindicatul Spiru Haret, unde este președinte Sindicatul Salariaților din Învățământ București – 72.000 lei

lei Confederația Națională – 12.000 lei

lei Drepturi de autor – 14.400 lei

lei Consiliul Economic Social, unde este membru în plen – 30.660 lei



La veniturile salariale de mai sus se mai adaugă și salariul de 70.297 lei pe an al soției, care este profesor la Colegiul Energetic Tehnic din București, potrivit declarației de avere a lui Marius Nistor, din anul 2022.

Simion Hăncescu ia bani de la Ministrul Educației, deși e degrevat și nu predă

Am ajuns și la al treilea, Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI).

Domnul Hăncescu nu a completat foarte mult în declarația sa de avere din 2021. A specificat, însă, veniturile. Astfel președintele FSLI avea următoarele venituri, de la Stat:

FSLI, unde este președinte – 121.056 lei

Liceul de Arte Slobozia – 49.101 lei

Proiecte fonduri europene FSLI – manager de proiect – 104.112 lei

Consiliul Economic și Social – 30.660 lei

Soția sa câștigă, de la Colegiul Gheorghe Lazăr, 67.528 de lei pe an.

Simion Hăncescu mai deține, împreună cu soția sa, două imobile, unul de 78 mp în Slobozia și unul de 125 mp în București.

Simion Hăncescu a fost însă degrevat de funcția de profesor în anul 2021, adică nu mai trebuia să predea deloc dar, cu toate acestea, din declarația de avere reiese clar că a primit bani ca profesor la Liceul de Arte din Slobozia.