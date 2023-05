A cincea zi de grevă generală în școli și grădinițe. Tot ce trebuie să știe elevii și părinții despre greva profesorilor

Azi este a cincea zi de grevă generală în școli și grădinițe. Ieri, peste 15.000 de profesori și elevi au participat la marșul de la Piața Victoriei și Parlament. Dascălii vor face un protest uriaș și pe 30 mai.

De luni, au intrat în grevă peste 150.000 de profesori și peste 70.000 de angajați care fac parte din categoria personalului didactic auxiliar și nedidactic. Ei au cerut creșterea cu 25% a tuturor salariilor din Învățământ până în decembrie, iar din ianuarie să se aplice grilele cu 60%.

Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului, le-a transmis că Executivul este dispus să le ofere bani de cărți și prime, în loc de majorări ale salariilor, și că nu poate face mai mult.

Guvernul nu va crește salariile profesorilor

Dan Cărbunaru a anunțat că decizia coaliției de guvernare a fost să aplice promisiunile făcute la întâlnirile trecute cu sindicatele, dar nu să majoreze salariile.

„Aici nu suntem la piață și, ca atare, nu operăm cu oferte nici măcar la mall“, a declarat Dan Cărbunaru la briefingul organizat joi seara la Palatul Victoria. „Decizia Coaliției de Guvernare care va fi implementată mâine dimineață vizează închiderea ridicării la nivel maxim pentru veniturile personalului nedidactic a anexei 8 din Legea 153/2017, o masura care vizeaza 55 de mii de oamenii – 9% crestere. O prima in iunie si una in octombrie de 500 de lei – pentru personalul nedidactic

Pentru 220 de mii de profesori si personal didactic auxiliar – in iunie primă pentru cariera didactică de 1.000 de lei, a doua in octombrie cu 1.500 de lei. După o perioadă de 2 ani de zile în care pandemia oricum afectat substanțial și nu doar în România, peste tot, acolo unde, din rațiuni de sănătate publică, procesul educațional a fost mutat online s-a oprit, s-au suspendat. Toate aceste perioade au generat o serie întreagă de probleme pe care fiecare zi în plus petrecută în afara clasei, cu siguranță le vom vedea crescând și suntem conștienți de acest lucru. De aceea ne vedem zilnic, de câte ori se poate, de câte ori este nevoie, cu liderii sindicatelor din sistemul educațional, care cunosc cel puțin la fel de bine ca și noi situația generată de greva pe care au inițiat-o, conștienți fiind că doar prin dialog, doar prin negociere putem să găsim o soluție și nu prin blocarea procesului educațional, cum, din păcate, iată, se întâmplă de 4 zile în România”, a spus Cărbunaru, potrivit edupedu.