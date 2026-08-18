PNL Timiș a transmis că va respecta decizia Curții Constituționale privind legea ANI, chiar dacă aceasta poate duce la pierderea mandatului de primar al lui Dominic Fritz. Poziția filialei a fost diferită de cea exprimată de președintele partidului, Ilie Bolojan, care s-a pronunțat în favoarea lui Fritz în disputa privind prevederea referitoare la încetarea mandatului.

Purtătorul de cuvânt al PNL Timiș, Raul Olajos, a declarat marți că filiala va respecta decizia CCR, dar că situația are și o dimensiune locală, având în vedere impactul pe care schimbarea conducerii administrației locale l-ar putea avea asupra proiectelor Timișoarei.

„În Timiș, discuția are inevitabil și o dimensiune locală. Diferențele politice față de Dominic Fritz sunt cunoscute, însă interesul Timișoarei trebuie să rămână înaintea calculelor de partid, iar proiectele și investițiile orașului nu trebuie să aibă de suferit din cauza unei confruntări politice”, a transmis Raul Olajos, într-un comunicat.

El a mai spus că Parlamentul ar trebui să corecteze rapid prevederile declarate neconstituționale, astfel încât să nu fie puse în pericol jaloanele asumate prin PNRR și accesul României la fondurile europene.

Raul Olajos a precizat că PNL Timiș va susține în continuare aplicarea acelorași reguli pentru toți, respectarea instituțiilor și a votului exprimat de cetățeni.

El a subliniat că filiala respectă deciziile Curții Constituționale inclusiv atunci când acestea nu au confirmat poziția susținută de partid.

„La fel de importantă rămâne însă discuția despre felul în care sunt făcute legile și despre riscul ca acestea să ajungă să răspundă unor confruntări politice de moment”, a explicat Raul Olajos.

El a amintit că PNL a contestat prevederea din modificările aduse Legii integrității despre care s-a discutat încă de la început că îl vizează pe Dominic Fritz.

„CCR s-a pronunțat, iar decizia trebuie respectată”, a mai spus purtătorul de cuvânt al PNL Timiș.

Raul Olajos a susținut că regulile privind integritatea trebuie să fie ferme și să se aplice tuturor în aceeași măsură, indiferent de partidul sau funcția ocupată.

În același timp, el a afirmat că legislația nu ar trebui modificată pornind de la situația unei anumite persoane și nici folosită pentru tranșarea unor dispute politice.

Poziția PNL Timiș a venit după ce CCR a decis, luni, că este constituțional amendamentul din legea ANI referitor la încetarea mandatului în cazul incompatibilității și conflictului de interese.

În cazul lui Dominic Fritz, prevederea ar putea duce la încetarea mandatului de primar al Timișoarei în termen de 30 de zile, dacă legea va fi promulgată de președintele Nicușor Dan.

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni că, dacă Nicușor Dan va promulga legea ANI, mandatul său de primar va înceta în 30 de zile, dar că va contesta situația la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Pozițiile exprimate în PNL au fost diferite în privința cazului. În timp ce PNL Timiș a transmis că va respecta decizia CCR și nu a susținut menținerea în funcție a lui Fritz în pofida acesteia, Ilie Bolojan s-a pronunțat în favoarea primarului Timișoarei în disputa privind prevederea din legea ANI.