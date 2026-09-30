Lumea sporturilor extreme îmbracă haine de doliu după dispariția prematură a schioarei franceze Juliette Willmann. Sportiva, în vârstă de doar 29 de ani, și-a pierdut viața marți, în urma unui accident montan cumplit petrecut în timpul unei expediții în America de Sud, anunță news.ro.

Fosta concurentă din circuitul mondial de freeride se afla de câteva săptămâni într-un turneu în Argentina, alături de partenerul ei de viață.

Tragicul eveniment s-a petrecut în condiții extrem de dificile. Conform publicației Ski Chrono, cei doi schiori au fost „prinşi într-o avalanşă la Cerro Crestón, lângă El Chaltén, în Patagonia (Argentina)”.

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 12:30, într-o regiune izolată și greu accesibilă din sudul Lacului del Desierto, situată la aproximativ 35 de kilometri de localitatea El Chaltén. Din primelor informații rezultă că o placă masivă de zăpadă s-a desprins sub picioarele celor doi sportivi, provocând avalanșa care i-a surprins în plin.

Un ghid aflat în zonă a dat imediat alarma, iar autoritățile au declanșat o operațiune amplă de salvare. Persoanele prezente pe munte au acționat rapid, reușind să îi scoată pe cei doi francezi din zăpadă și să le acorde primul ajutor, în timp ce mențineau legătura radio permanentă cu salvamontiștii.

Din păcate, pentru Juliette Willmann nu s-a mai putut face nimic, salvatorii fiind nevoiți să îi declare decesul la fața locului. Partenerul ei a supraviețuit, dar a suferit numeroase leziuni și a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. În prezent, autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Juliette Willmann a lăsat o amprentă puternică în lumea sporturilor de iarnă, fiind recunoscută pentru talentul și curajul ei pe pantele abrupte.

„Strălucitoare pe schiuri, Juliette s-a alăturat circuitului Freeride World Tour în 2019 (pe care l-ar fi putut câştiga în 2021 dacă nu ar fi suferit o căzătură gravă la Verbier!), înainte de a se îndepărta treptat de acesta pentru a «realiza filme şi a profita la 100% de terenul de joacă nelimitat pe care îl avem la Chamonix» şi pentru a «regăsi emoţia care te împinge în afara zonei de confort», aşa cum ne-a mărturisit ea în 2022", notează revista Montagne Magazine.