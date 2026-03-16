Final tensionat la Jocurile Paralimpice Milano-Cortina 2026. Ucraina a boicotat ceremonia după ce Rusia a revenit oficial în competiții

Jocurile Paralimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 s-au încheiat într-un climat tensionat, marcat de boicotul Ucrainei și de revenirea Rusiei pe scena sportivă mondială. China a dominat clasamentul pe medalii, relatează AP.

Jocurile Paralimpice de iarnă de la Milano-Cortina s-au încheiat duminică printr-o ceremonie de închidere la care Ucraina nu a participat.

Decizia a venit după ce delegația ucraineană a refuzat să ia parte atât la festivitatea de deschidere, cât și la cea de final, în semn de protest față de prezența sportivilor ruși în competiție.

Ultima medalie de aur a ediției a fost câștigată cu câteva ore înainte de ceremonia finală de echipa Statelor Unite la hochei paralimpic pe gheață. Competiția a marcat și aniversarea a 50 de ani de la organizarea primelor Jocuri Paralimpice de iarnă.

Ucraina a acuzat Comitetul Paralimpic Internațional că ar fi discriminat sportivii ucraineni în timpul competiției. Reprezentanții forului au respins acuzațiile și au declarat că Ucraina „părea să încerce să politizeze evenimentul”.

Unul dintre momentele centrale ale acestei ediții a fost revenirea Rusiei în competiție sub drapel și imn național. Steagul rus a fost arborat oficial la ceremonia de deschidere organizată la Verona.

Imnul național al Rusiei a fost intonat pentru prima dată la aceste Jocuri după victoria schioarei para-alpine Varvara Voronchikhina, care a câștigat medalia de aur la începutul săptămânii. Pe parcursul competiției, imnul a răsunat de opt ori.

Imnul rus nu mai fusese auzit la un eveniment olimpic sau paralimpic din 2016, de la Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro. Sportivii ruși au revenit astfel la participarea sub propriul steag după o perioadă în care au concurat ca sportivi neutri, ca urmare a sancțiunilor impuse din cauza încălcării regulilor antidoping și a tensiunilor politice internaționale.

Pentru unii observatori, această revenire ar putea reprezenta un semnal al unei reintegrări complete în mișcarea olimpică înaintea Jocurilor Olimpice de vară din 2028 de la Los Angeles.

China și-a consolidat statutul de lider în sportul paralimpic, terminând competiția pe primul loc în clasamentul pe medalii. Sportivii chinezi au câștigat 15 medalii de aur și un total de 44 de medalii.

Statele Unite au ocupat poziția a doua cu 13 medalii de aur, egalând performanța obținută la Jocurile Paralimpice de iarnă din 2018 de la Pyeongchang.

Rusia a încheiat competiția pe locul al treilea, cu opt titluri paralimpice.

Țara gazdă, Italia, s-a clasat pe locul patru cu șapte medalii de aur, la egalitate cu Austria. În delegația austriacă, frații Veronika și Johannes Aigner au dominat probele de schi alpin paralimpic.

Printre performerii competiției s-a numărat Veronika Aigner, care a obținut patru medalii de aur.

Același bilanț a fost reușit și de schiorii americani de para-fond Oksana Masters și Jake Adicoff. Masters, considerată cea mai medaliată sportivă americană la Jocurile Paralimpice de iarnă, a adăugat în palmares și o medalie de bronz.

Jake Adicoff a devenit primul campion paralimpic american la masculin care și-a asumat public orientarea sexuală la Jocurile Paralimpice de iarnă.

România a fost reprezentată la Milano-Cortina de doi sportivi.

Mihăiță Papară a concurat în proba de para snowboard, la clasa SB-LL1. El a reușit să ajungă până în optimile de finală, însă a fost nevoit să se retragă din cauza durerilor provocate de hernii de disc și de stenoză a foramenelor intervertebrale.

Celălalt reprezentant al României, Andrei-Sorin Popa, a participat în proba de para schi alpin la clasa LW9-2 (Standing) și a încheiat concursul pe locul 22 la slalom.

Competiția din Italia a devenit cea mai mare ediție a Jocurilor Paralimpice de iarnă organizată până acum. La eveniment au participat 611 sportivi din 55 de țări, depășind precedentul record stabilit în 2018, când au concurat 564 de sportivi din 48 de state.

Numărul participantelor a atins, de asemenea, un nivel record. La Milano-Cortina au evoluat 160 de sportive paralimpice, cu 24 mai multe decât la ediția precedentă, organizată la Beijing în 2022.

În total, 27 de țări au câștigat cel puțin o medalie în cele 79 de probe disputate în șase discipline sportive. Este cel mai mare număr de națiuni medaliate la Jocurile Paralimpice de iarnă de la ediția din 1994, organizată la Lillehammer.

Potrivit Comitetului Paralimpic Internațional, competiția a devenit și cea mai difuzată ediție din istorie. Douăzeci de deținători de drepturi media au transmis Jocurile către un total record de 126 de țări.

Organizatorii s-au confruntat cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă. Din cauza vremii calde, programul mai multor probe a fost modificat.

Unii sportivi au concurat în pantaloni scurți și tricouri, o imagine rar întâlnită la competițiile de iarnă. Zăpada abundentă a sosit abia în ultima zi a competiției, ceea ce a dus la amânarea unor curse.

Înainte de startul Jocurilor, competiția de curling a fost zguduită de un incident neobișnuit. Două pietre de joc au dispărut de la Stadionul Olimpic de Curling, arena care a găzduit ulterior ceremonia de închidere. Incidentul a venit la scurt timp după ce echipa Canadei fusese acuzată de trișare în timpul Jocurilor Olimpice.

Contextul internațional a influențat și participarea unor sportivi. Jocurile au început la mai puțin de o săptămână după ce Statele Unite și Israelul au lansat un atac militar asupra Iranului.

Schiorul para-fond Aboulfazl Khatibi, singurul reprezentant al Iranului care urma să concureze, nu a mai putut ajunge în Italia din motive de siguranță.

Din delegația Israelului a participat o singură sportivă, schioarea paralimpică Sheina Vaspi.

Jocurile Paralimpice de iarnă s-au întors în Italia la două decenii după ediția organizată la Torino. Actuala competiție a fost a 14-a din istorie, de la debutul din 1976, desfășurat la Örnsköldsvik, în Suedia.

Următoarea ediție a Jocurilor Paralimpice de iarnă este programată pentru anul 2030 și va fi organizată în Alpii francezi.

Președintele Comitetului Paralimpic Internațional, Andrew Parsons, a declarat că există discuții privind introducerea unor noi discipline, inclusiv sporturi de patinaj și alunecare. El a menționat și posibilitatea extinderii participării pentru alte categorii de sportivi cu dizabilități, inclusiv pentru cei cu deficiențe intelectuale.