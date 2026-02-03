Kremlinul exultă după ce FIFA a anunțat că vrea să reprimească Rusia în fotbalul internațional

Rusia ar putea să fie reprimită în fotbalul internațional, după cum a anunțat președintele FIFA, Gianni Infantino. După invadarea Ucrainei, rușii au fost excluși din competițiile internaționale și de FIFA, și de UEFA. Liderul forului internațional este de părere că sancțiunea nu a adus nimic bun, iar FIFA ar putea să facă o reevaluare.

„Trebuie să luăm în considerare acest lucru, cu siguranţă. Excluderea nu a adus nimic bun, ci a generat doar mai multă frustrare şi ură. Faptul că fetele şi băieţii ruşi pot juca fotbal în alte regiuni ale Europei ar fi un lucru bun”, a spus italianul într-un interviu acordat pentru Sky News.

După anunțul făcut de președintele FIFA, Kremlinul a reacționat prin vocea purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov. „Am văzut aceste declarații și le salutăm. Ar fi trebuit să ne gândim la asta de mult timp.”

Și oficialii Federației de Fotbal de la Moscova au spus că se bucură pentru intenția FIFA și susțin pe deplin poziția lui Gianni Infantino. De partea cealaltă, oficialii din Ucraina s-au enervat când au auzit ce ar vrea să pregătească forul mondial. „Sunt declarații iresponsabile, chiar infantile. Atât timp cât ruşii continuă să ucidă ucraineni şi să politizeze sportul, steagul şi simbolurile lor naţionale nu au ce căuta printre oamenii care respectă valori precum dreptatea, onestitatea şi jocul corect”, a spus Matvii Bidni, ministrul ucrainean al Sportului.

„679 de fete şi băieţi ucraineni nu vor mai putea juca niciodată fotbal – Rusia i-a ucis”, a scris pe X şeful diplomaţiei ucrainene, Andri Sibiga.

Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a recomandat recent federaţiilor sportive să autorizeze echipele ruse să participe la competiţii juniori - neprofesioniste. După izbucnirea războiului din Ucraina, în 2022, sportivii din Rusia și din Belarus au fost excluși din majoritatea competițiilor. Sau au participat sub steag olimpic.