Kirill Dmitriev ajunge la Miami pentru negocieri cu administrația Trump pe tema războiului din Ucraina

Trimisul special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, urmează să se deplaseze sâmbătă la Miami, unde sunt programate discuții cu reprezentanți ai administrației americane conduse de Donald Trump, notează Reuters.

Potrivit acelorași surse, numele oficialilor americani care vor participa la această rundă de discuții nu au fost făcute publice până în acest moment.

Conform informațiilor obținute de Reuters, la negocierile de la Miami ar urma să participe, cel mai probabil, Steve Witkoff, trimisul special al președintelui Donald Trump. De asemenea, în discuții ar putea fi implicat și Jared Kushner, ginerele președintelui american, cunoscut pentru rolul său în mai multe dosare diplomatice sensibile din mandatele anterioare ale lui Trump.

Până în prezent, administrația de la Washington nu a confirmat oficial componența delegației americane și nici agenda exactă a discuțiilor.

Vineri, președintele Donald Trump a declarat public că există o posibilitate ca negocierile privind încheierea războiului din Ucraina să aibă succes. Afirmația a venit în contextul intensificării contactelor diplomatice indirecte dintre Washington și Moscova, dar și pe fondul semnalelor transmise de ambele părți privind o eventuală detensionare limitată.

Declarațiile lui Trump nu au fost însoțite de detalii concrete despre eventuale concesii sau pași următori în procesul de negociere.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că Donald Trump i-ar fi cerut personal lui Vladimir Putin să se abțină de la atacuri asupra Kievului pentru o perioadă de o săptămână, până la data de 1 februarie. Scopul acestei pauze ar fi crearea unor „condiții favorabile pentru negocieri”.

Kremlinul nu a precizat însă momentul exact în care această solicitare a fost transmisă și nici dacă a existat un acord formal în acest sens.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat vineri seară că Rusia s-a abținut, în mare parte, de la atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Declarația a fost considerată un semnal rar de reducere a intensității loviturilor asupra unor obiective sensibile.

„Statele Unite au vorbit despre o pauză de o săptămână în atacurile asupra instalațiilor energetice, iar în această seară a început numărătoarea inversă”, a declarat Zelenski.

În discursul său de seară, Volodimir Zelenski a precizat că singura abatere semnificativă de la această observată pauză a fost un atac cu bombe asupra infrastructurii de gaze din regiunea Donețk. Informația a fost relatată de publicația ucraineană Ukrainska Pravda.

Potrivit autorităților de la Kiev, atacul confirmă faptul că Rusia nu a suspendat complet loviturile asupra infrastructurii critice, ci a aplicat o reținere selectivă.

Deși infrastructura energetică a fost, în mare parte, evitată, autoritățile ucrainene susțin că Rusia și-a reorientat atacurile către obiective logistice și feroviare. Vineri dimineață, un vagon special utilizat pentru generarea de energie electrică a fost lovit în regiunea Dnipropetrovsk.

Aceste atacuri indică o schimbare tactică, nu o încetare a ostilităților, într-un moment în care negocierile diplomatice sunt relansate pe canale informale.