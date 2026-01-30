Donald Trump, elogii publice pentru Melania la premiera documentarului Amazon: Este foarte influentă

Donald Trump a declarat că soția sa este „foarte influentă” în administrația SUA, joi seară, pe covorul roșu al premierei documentarului Amazon, evaluat la 75 de milioane de dolari, dedicat primei doamne. Evenimentul, desfășurat la Trump-Kennedy Centre din Washington, DC, a avut loc înaintea lansării globale în cinematografe, programată pentru vineri, în prezența unui public numeros de susținători MAGA, scrie The Telegraph .

Președintele a vorbit elogios despre rolul Melaniei Trump, subliniind contribuția ei în cadrul administrației. „Chiar a fost de mare ajutor”, a spus el. „A făcut o treabă excelentă, foarte echilibrată. Uneori, când eu nu sunt atât de echilibrat, ea te echilibrează. Dar acum a făcut o treabă foarte bună și este foarte, foarte influentă în cadrul administrației.”

Trump a mai afirmat că prima doamnă a fost nedreptățită de industria modei și a respins ideea că documentarul ar fi realizat pentru a câștiga bunăvoința lui Jeff Bezos, proprietarul Amazon. Întrebat dacă ar fi fost același om fără să o fi cunoscut pe soția sa, președintele a râs și a calificat întrebarea drept „foarte periculoasă”.

Melania Trump a apărut la eveniment într-o ținută sobră, renunțând la rochia de gală în favoarea unei fuste negre și a unui sacou, în ciuda temperaturilor de -9°C din capitală. În al doilea mandat al soțului ei, prima doamnă a avut un profil public rezervat, însă este percepută ca o influență discretă, dar importantă.

Intervențiile ei nu au lipsit nici din spațiul public. Marți, ea a cerut evitarea violenței împotriva protestatarilor pașnici din Minneapolis, pe fondul confruntărilor cu ofițerii de imigrație. Tot atunci, într-un interviu acordat Fox News, a vorbit despre relația cu președintele: „Îi dau sfaturile mele și îi spun ce cred… Uneori ascultă și alteori nu. Eu sunt aici ca să-l susțin. Cred că este foarte important să existe o comunicare deschisă.”

Potrivit unor relatări, prima doamnă l-ar fi încurajat pe Donald Trump să adopte o poziție mai fermă față de Vladimir Putin, povestindu-i despre bombardamentele asupra orașelor ucrainene. În primul mandat, Melania Trump a reușit să-l convingă să renunțe la politica separării familiilor de imigranți ilegali, cunoscută de critici drept „copiii în cuști”, și a avut un rol important în decizia de a lansa lovituri aeriene asupra Siriei în 2017, după ce a fost marcată de imaginile cu copii morți.

Întrebată dacă ar fi fost aceeași persoană fără să-l fi cunoscut pe soțul ei, Melania Trump a răspuns: „Ei bine, cred că am fi cu toții în locuri diferite.”

Cei doi au pozat ținându-se de mână înainte de a intra în Trump-Kennedy Centre, redenumit de președinte după sine în decembrie. Mâna lui Trump era acoperită cu machiaj pentru a ascunde vânătăi, puse de Casa Albă pe seama strângerilor frecvente de mână și a consumului de aspirină.

Vorbind cu jurnaliștii, Melania Trump a spus că așteaptă cu interes reacțiile publicului la documentar și „ce vor avea oamenii de spus”. Filmul urmărește activitatea ei în cele 20 de zile dinaintea inaugurării și va fi urmat, peste câteva luni, de o serie în trei părți. Producția va arăta „umor”, „durere” și „modă”, potrivit primei doamne, care a explicat: „Viața mea este incredibil de aglomerată; vreau să le spun oamenilor ce presupune trecerea de la statutul de cetățean privat la cel de primă doamnă, din nou.”

Lista invitaților a inclus figuri cunoscute din zona MAGA, precum Dr. Phil și Nicki Minaj, dar și oficiali guvernamentali de rang înalt, între care Robert F. Kennedy Jr. și Linda McMahon. Donald Trump Jr. a participat, de asemenea, și ar fi organizat o petrecere de după, menită să concureze cu cea a producătorilor documentarului.

Pe covorul roșu, președintele și-a apărat frecvent soția și a criticat industria modei, despre care a spus că „o adora”, dar i-a întors spatele în 2015. Întrebat insistent despre bugetul de 75 de milioane de dolari, Trump a negat că Bezos ar încerca să „intre în grațiile lui”. „Nu am nicio legătură cu asta”, a spus el. „A fost făcut cu soția mea. Cred că este un film foarte important… arată viața de la Casa Albă. Este, de fapt, un lucru mare.”

Trump a mai susținut că Barack Obama ar fi fost „plătit cu mulți bani” de Amazon și „nu a făcut nimic”. Președintele a văzut deja documentarul la o proiecție găzduită de Casa Albă și a minimalizat zvonurile despre vânzări slabe de bilete, afirmând că filmul va avea un succes „incredibil” pe platformele de streaming. „Este o afacere foarte grea să vinzi bilete de cinema după Covid”, a spus el, adăugând că lansarea în cinematografe a fost dorința primei doamne: „A vrut să-l scoată astfel încât oamenii să-l poată vedea… cred că o să vă placă: glamourul, frumusețea, totul.”