Afacerea cripto care a adus sute de milioane familiei Trump

Familia Trump a obținut aproximativ 500 de milioane de dolari dintr-o tranzacție realizată prin platforma cripto World Liberty Financial, după ce compania AI Financial Corp. a cumpărat tokenuri emise de proiect. În timp ce apropiații președintelui american au beneficiat de câștiguri importante, investitorii care au finanțat operațiunea au pierdut peste 90% din valoarea investițiilor, pe fondul prăbușirii acțiunilor și al deprecierii activelor digitale, relatează CNCB.

Compania AI Financial Corp., cunoscută anterior sub numele Alt5 Sigma, a ajuns în centrul atenției după ce valoarea sa de piață s-a prăbușit la mai puțin de un an de la încheierea unei tranzacții de 1,5 miliarde de dolari cu World Liberty Financial, proiectul cripto fondat de Eric Trump, Donald Trump Jr. și alți parteneri.

În august 2025, Alt5 Sigma a anunțat că va cumpăra tokenuri WLFI emise de World Liberty Financial. Pentru a finanța operațiunea, compania a atras aproximativ 750 de milioane de dolari de la investitori și a emis noi acțiuni, folosind fondurile pentru achiziția activelor digitale.

Potrivit documentelor publicate de World Liberty Financial, familia Trump avea dreptul la aproximativ 75% din veniturile generate de vânzarea tokenurilor. După deducerea unor cheltuieli și comisioane, suma încasată de familia președintelui american este estimată la aproximativ 500 de milioane de dolari.

La momentul anunțării acordului, acțiunile Alt5 Sigma se tranzacționau la aproape 9 dolari.

Între timp, compania și-a schimbat numele în AI Financial Corp., însă valoarea bursieră a continuat să se deterioreze. În prezent, titlurile sunt cotate la aproximativ 0,66 dolari, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 93% față de nivelul de la momentul tranzacției.

În aceste condiții, societatea riscă să fie exclusă de la tranzacționare pe Nasdaq dacă nu reușește să readucă prețul acțiunilor peste pragul minim impus de bursă.

Dificultățile companiei nu se limitează la evoluția bursieră. AI Financial a avertizat recent investitorii că există îndoieli semnificative privind capacitatea societății de a-și continua activitatea în următoarele 12 luni.

În primul trimestru al anului, valoarea tokenurilor WLFI deținute de companie s-a redus cu aproximativ 348 de milioane de dolari. În același timp, pasivele au ajuns să depășească activele. Datele financiare arată că valoarea tokenurilor WLFI aflate în portofoliul companiei a scăzut cu aproximativ 72% față de nivelul la care acestea au fost cumpărate. În prezent, capitalizarea bursieră a AI Financial este estimată la aproximativ 89 de milioane de dolari.

Mai multe organizații de monitorizare și foști oficiali din domeniul reglementării financiare au solicitat autorităților americane să analizeze tranzacția și modul în care compania și-a informat investitorii. Criticii susțin că există numeroase semne de întrebare privind transparența operațiunii și guvernanța corporativă a societății.

Casa Albă a respins însă acuzațiile privind existența unui conflict de interese și a transmis că activele președintelui sunt administrate printr-un trust controlat de copiii săi. Reprezentanții administrației americane susțin că nu există incompatibilități între funcția prezidențială și afacerile familiei Trump.

Evoluția AI Financial a devenit unul dintre cele mai discutate exemple privind riscurile asociate investițiilor în proiecte cripto.

În timp ce familia Trump a beneficiat de câștiguri estimate la sute de milioane de dolari, investitorii care au finanțat operațiunea s-au confruntat cu pierderi de peste 90% din valoarea investițiilor.

Prăbușirea acțiunilor și deprecierea activelor digitale au transformat proiectul într-unul dintre cele mai costisitoare pariuri făcute pe piața cripto în ultimul an.