Casa Albă avertizează personalul să nu plaseze pariuri pe piețele de predicții pe fondul războiului din Iran

Casa Albă și-a avertizat personalul să nu plaseze pariuri pe piețele de predicții pe fondul războiului din Iran, după ce astfel de jocuri au stârnit nemulțumiri și dus la un apel din partea Democraților pentru mai multe reglementări, anunță The Wall Street Journal.

La o zi după ce președintele Trump a anunțat o pauză bruscă a atacurilor împotriva Iranului luna trecută, Casa Albă a avertizat personalul să nu își folosească în mod necorespunzător pozițiile pentru a plasa pariuri oportuniste pe piețele futures.

Avertismentul a venit printr-un e-mail adresat întregului personal de la Biroul de Management al Casei Albe pe 24 martie, potrivit unor persoane familiarizate cu situația. Cu o zi înainte, Trump anunțase încetarea focului prin intermediul Truth Social. Cu aproximativ 15 minute înainte de schimbarea bruscă de politică, o misterioasă creștere de activitate s-a declanșat pe piețele futures.

Contracte futures pe petrol în valoare de peste 760 de milioane de dolari s-au schimbat în mai puțin de două minute, potrivit Dow Jones Market Data.

Mai recent, trei conturi de pe Polymarket au câștigat peste 600.000 de dolari pariind corect pe momentul armistițiului iranian din această săptămână. Criticii președintelui, inclusiv mulți Democrați, au acuzat imediat că cineva ar profita financiar de pe urma cunoașterii anticipate a schimbării de politică.

Casa Albă a confirmat autenticitatea avertismentului, purtătorul de cuvânt al lui Trump, Davis Ingle, declarând pentru The Wall Street Journal că „singurul interes special care îl va ghida vreodată pe președintele Trump este interesul superior al poporului american”.

Nu există dovezi ale scurgerilor de informații sau că cineva din cadrul administrației folosește informații privilegiate pentru pariuri oportuniste. Însă angajații federali și persoanele conectate politic se confruntă acum cu o nouă tentație, sub forma piețelor de predicții bazate pe criptomonede. Piețele de predicții permit utilizatorilor să parieze pe orice, de la sport la evenimente mondiale, și să câștige bani în mod anonim.

Regulile de etică interzic deja angajaților executivi să joace jocuri de noroc în timp ce se află pe proprietatea federală și există reguli în vigoare care interzic utilizarea informațiilor guvernamentale în scopuri private. Un oficial superior al administrației care a primit e-mailul a descris avertismentul ca o „repetare” oportună, având în vedere faptul că pariurile monstruoase suspecte pe piețele futures sunt „foarte populare”.

„Președintele Trump a fost extrem de clar”, a spus Ingle, „deși urmărește o piață bursieră puternică și profitabilă pentru toată lumea, membrilor Congresului și altor oficiali guvernamentali ar trebui să li se interzică utilizarea informațiilor nepublice în scopuri financiare”.

El a spus că interdicția privind tranzacționarea cu informații privilegiate nu este ieșită din comun și a respins ca fiind „raportare nefondată și iresponsabilă” orice sugestie că cineva din cadrul administrației își folosește poziția pentru a profita.

Pariurile câștigătoare neobișnuite captează deja atenția publicului și inspiră indignare, chiar și în rândul susținătorilor președintelui.

„Este dezgustător”, a spus Tom Ellsworth în timpul unei înregistrări din 25 martie a „Podcastului PBD”. ​​Investitor de lungă durată și co-gazdă a programului, el a speculat că „un cerc de oameni” din guvern trebuie să fi știut „ce va spune președintele” și să fi acționat din timp pe baza informațiilor privilegiate. „Momentul în care s-a întâmplat acest lucru”, a concluzionat el, „este cu siguranță oribil”.

Democrații din Congres susțin că actualele bariere federale sunt insuficiente pentru un peisaj în continuă evoluție, în care averile se pot face anonim. Senatorul Richard Blumenthal a susținut într-un comunicat de presă luna trecută că piețele de predicții „transformă războiul într-un joc de cazinou și creează o piață pentru scurgeri de informații despre securitatea națională”.

Democratul din Connecticut a introdus luna trecută, împreună cu senatorul Democrat din New Jersey, Andy Kim, o lege care ar interzice complet piețele de predicții legate de război sau acțiuni militare. „Corupția și exploatarea”, a spus Kim, „prosperă chiar acum în lacunele piețelor de predicții”.

În ianuarie, un trader necunoscut și-a dublat banii pariind pe faptul că Nicolás Maduro va fi în curând dat jos de la conducerea Venezuelei, cu mai puțin de cinci ore înainte de capturarea acestuia.

Pariurile de pe Polymarket i-au adus traderului peste 400.000 de dolari. Iar în februarie, Israelul a arestat mai multe persoane, inclusiv rezerviști ai armatei, pentru că ar fi folosit informații clasificate pentru a plasa pariuri pe operațiuni militare israeliene pe Polymarket. Platforma Polymarket are un parteneriat de date cu Dow Jones, editorul The Wall Street Journal.