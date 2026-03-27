Congresul SUA pregătește o interdicție totală care zguduie piața pariurilor

O nouă inițiativă legislativă din Congresul Statelor Unite aduce în prim-plan dezbaterea privind piețele de predicție, platforme care permit utilizatorilor să parieze bani pe rezultatul unor evenimente viitoare, de la alegeri și decizii politice până la competiții sportive sau evoluții economice, potrivit Axios.

Propunerea vine pe fondul intensificării criticilor legate de potențialele riscuri de corupție și utilizarea informațiilor privilegiate.

Senatorul Jeff Merkley a anunțat introducerea proiectului de lege intitulat „STOP Corrupt Bets Act”, în timp ce o versiune similară este promovată în Camera Reprezentanților de Jamie Raskin. Proiectul prevede interzicerea contractelor de tip predicție pentru evenimente precum alegeri, sport, decizii guvernamentale sau acțiuni militare.

Proiectul este susținut și de Elizabeth Warren și merge mai departe decât o altă inițiativă bipartizană introdusă recent de Adam Schiff și John Curtis, care vizează doar contractele ce seamănă cu pariurile sportive sau jocurile de cazino.

În paralel, un alt proiect de lege propus de Adrian Smith și Nikki Budzinski urmărește să interzică oficialilor guvernamentali de rang înalt să utilizeze informații privilegiate pentru a tranzacționa pe astfel de piețe.

Aceste inițiative legislative reflectă o preocupare tot mai mare în rândul legislatorilor americani cu privire la modul în care aceste platforme ar putea fi exploatate pentru câștiguri financiare pe baza unor informații sensibile sau confidențiale.

De cealaltă parte, reprezentanții industriei susțin că piețele de predicție sunt deja reglementate de Commodity Futures Trading Commission și resping ideea că acestea ar fi echivalente cu jocurile de noroc.

„Interzicerea pariurilor sportive pe piețe de predicție reglementate ar împinge acest comportament în afara țării, unde nu există reglementare”, a declarat Elisabeth Diana, reprezentant al platformei Kalshi.

Aceasta a adăugat că piețele de predicție „oferă o opțiune mai echitabilă pentru consumatori” comparativ cu casele de pariuri și a subliniat că „ar trebui să lăsăm concurența să își urmeze cursul, în loc să protejăm monopolurile”.

În contextul presiunilor politice, unele platforme au început să adopte măsuri pentru a demonstra responsabilitate. Kalshi a anunțat că va bloca preventiv accesul sportivilor și politicienilor la pariuri pe propriile piețe.

De asemenea, platforma Polymarket a introdus reguli consolidate privind integritatea pieței, interzicând tranzacțiile bazate pe informații confidențiale furate sau „ponturi ilegale”, precum și participarea celor care pot influența direct rezultatul unui eveniment.

Proiectul de lege inițiat de Merkley subliniază că legislația existentă, inclusiv Commodity Exchange Act din 1936, nu a fost concepută pentru a legaliza piețele de predicție în domenii precum politica sau sportul.

De asemenea, propunerea solicită Government Accountability Office să analizeze impactul acestor piețe, inclusiv riscurile de tranzacționare pe bază de informații privilegiate și efectele asupra minorilor.

„Legea STOP Corrupt Bets restabilește intenția inițială a piețelor de predicție și împiedică erodarea suplimentară a instituțiilor democratice și transformarea acestora într-un cazino”, a declarat Merkley.

Adoptarea unei astfel de legislații depinde însă de aprobarea finală a președintelui Donald Trump. În acest context, poziția conducerii Commodity Futures Trading Commission, care a semnalat sprijin pentru dezvoltarea acestor piețe, ar putea influența decisiv evoluția procesului legislativ.