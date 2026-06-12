Italia pregătește o transformare profundă a sistemului defensiv național, pe fondul noilor frământări geopolitice globale. Guvernul de la Roma are în vedere o extindere masivă a efectivelor militare și implementarea unei structuri moderne de rezerviști. Schimbările legislative preconizate vor aduce o suplimentare a forțelor armate cu zeci de mii de oameni în următorii ani, conform documentelor oficiale care analizează această strategie de securitate, notează Euractiv.

Inițiativa arată o adaptare necesară la noile provocări din spațiul european și internațional, oferind Romei

o capacitate superioară de reacție în momente de criză. Planul reprezintă una dintre cele mai ambițioase actualizări ale doctrinei militare italiene din ultimele decenii.

Această restructurare profundă este gestionată direct de ministrul apărării, Guido Crosetto. Obiectivele principale ale strategiei sunt modernizarea aparatului militar, optimizarea timpilor de reacție în caz de amenințare și fluidizarea lanțului de comandă.

Suplimentarea personalului este strâns legată de dorința Italiei de a juca un rol mult mai activ în cadrul inițiativelor de securitate continentale. Conform textului din proiectul legislativ, măsura este esențială pentru a asigura niveluri necesare de disponibilitate profesională şi interoperabilitate deplină a instrumentului militar în contextul internaţionale şi în perspectiva unei politici de apărare europene comune.

Planul de extindere a efectivelor nu se va realiza peste noapte, ci va urma o strategie etapizată pe mai mulți ani. Scopul final este ca personalul activ din cadrul forțelor armate italiene să depășească pragul de 200.000 de oameni până în anul 2033. Bugetul anual va stabili exact ritmul integrării noilor soldați.

Creșterea va fi una progresivă, fiind programată o evoluție clară pentru fiecare an fiscal în parte. Astfel, limitele maxime de personal nou integrat vor fi stabilite la 5.071 militari pentru anul 2028, 5.321 pentru anul 2029, 7.001 pentru anul 2030, 7.444 pentru anul 2031, 7.500 pentru anul 2032 şi 7.663 pentru anul 2033. Autoritățile subliniază că adoptarea acestor cifre este decisă pe baza resurselor disponibile şi a capacităţii de recrutare actuale.

Pe lângă creșterea numărului de cadre active, piesa centrală a acestei reforme o reprezintă regândirea completă a modului în care funcționează rezerviștii. Noua rezervă operațională va fi structurată astfel încât să permită o punere în mișcare rapidă a personalului în caz de necesitate.

Sistemul va fi împărțit în trei categorii mari. Primul pilon este constituit dintr-o rezervă operațională formată în special din cadre militare care au părăsit recent sistemul. Al doilea pilon va include o rezervă de specialiști voluntari, destinată persoanelor care dețin abilități profesionale deosebite și specifice. Cel de-al treilea pilon va fi reprezentat de o rezervă teritorială, alcătuită din voluntari recrutați la nivel local, care vor interveni prioritar în caz de urgențe interne sau vor asigura misiuni de suport logistic.

Proiectul prevede și o componentă juridică inovatoare, creată special pentru a gestiona crize extreme. Acest instrument va oferi executivului dreptul de a decreta o mobilizare urgentă în situaţii grave ce afectează securitatea statului sau pentru apărarea frontierelor naţionale.

Deși guvernul va avea inițiativa activării acestor trupe, echilibrul democratic va fi menținut prin implicarea directă a legislativului. Membrii parlamentului vor fi obligați să dezbată și să își exprime votul asupra hotărârii în cel mult cinci zile de la emiterea ei, menținându-și astfel controlul deplin asupra deciziilor strategice ale țării.

Conform calendarului politic, noul proiect de lege urmează să fie analizat în Consiliul de Miniștri după finalul vacanței de vară. În momentul în care actul normativ va primi aprobarea finală, instituțiile de securitate vor avea la dispoziție un interval de un an pentru a pune în aplicare noile măsuri.