Un șofer de 43 de ani este vizat de o anchetă după ce a fost surprins circulând cu peste 100 km/h într-o localitate din județul Maramureș. Acesta nu a oprit la semnalul polițiștilor, a încercat să scape atât cu autoturismul, cât și pe jos, iar cursa s-a încheiat după ce a lovit balustrada unui pod, potrivit anunțului făcut de reprezentanții IPJ Maramureș.

Incidentul a avut loc duminică dimineață, în jurul orei 07:00, în localitatea Câmpulung la Tisa. Polițiștii rutieri din Sighetu Marmației monitorizau traficul cu aparatul radar când au înregistrat un autoturism care circula cu 107 km/h, deși limita legală de viteză pe acel sector de drum era de 50 km/h.

La semnalul regulamentar de oprire, șoferul și-a continuat deplasarea, iar echipajul de poliție a pornit în urmărirea acestuia folosind semnalele acustice și luminoase.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, bărbatul și-a continuat deplasarea cu viteză ridicată și a ignorat în repetate rânduri somațiile polițiștilor.

Pe durata urmăririi, acesta ar fi condus agresiv și imprudent, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.

La ieșirea din localitatea Câmpulung la Tisa, șoferul a pierdut controlul direcției și s-a izbit de balustrada unui pod.

După impact, conducătorul auto și-a abandonat autoturismul și a încercat să scape fugind pe jos. Polițiștii l-au urmărit, l-au imobilizat și i-au stabilit identitatea.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care depășește limita răspunderii penale. Testul pentru depistarea substanțelor psihoactive a avut rezultat negativ.

Ulterior, bărbatul a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice, care vor stabili cu exactitate alcoolemia.

Polițiștii desfășoară cercetări pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului, iar la finalizarea anchetei vor fi dispuse măsurile legale. Reprezentanții IPJ Maramureș atrag atenția că încercarea de a evita un control rutier nu face decât să agraveze situația juridică a șoferului și să crească riscul producerii unor accidente grave.