Social

Accident lângă casa lui Iohannis din Sibiu, cu doi copii răniți și duși la spital

Comentează știrea
Accident lângă casa lui Iohannis din Sibiu, cu doi copii răniți și duși la spitalAccident Sibiu. Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs sâmbătă, în municipiul Sibiu, în apropierea locuinței fostului președinte Klaus Iohannis, potrivit Ora de Sibiu.

Accident lângă casa lui Klaus Iohannis din Sibiu

Coliziunea a avut loc la intersecția străzilor Hegel și Bâlea, iar în urma impactului doi copii, în vârstă de 6 și 10 ani, au fost răniți. Cele două victime ale accidentului au fost transportate la spital.

Din primele verificări efectuate de polițiștii sibieni rezultă că accidentul s-ar fi produs după ce un șofer nu ar fi acordat prioritate după cum cerea legea.

Potrivit autorităților, „în timp ce conducea un autoturism pe strada Hegel din municipiul Sibiu, la intersecția cu strada Bâlea, un bărbat, în vârstă de 33 de ani, domiciliat în Sibiu, nu ar fi acordat prioritate de trecere”.

Doi copii, răniți în accident

În urma manevrei, autoturismul condus de acesta „a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de către un bărbat, în vârstă de 43 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu”.

În cea de-a doua mașină se aflau doi copii.

„Pasagerii din autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 43 de ani, respectiv o minoră în vârstă de 6 ani și un minor în vârstă de 10 ani, ambii domiciliați în municipiul Sibiu, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, au transmis polițiștii.

Copiii, cu traumatisme craniene

La locul accidentului a intervenit Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, cu un echipaj de tip C, cu medic. Reprezentanții SAJ Sibiu au precizat că „a acordat asistență medicală la doi minori, un băiat 10 ani și fetita de 6 ani.

Aceștia au suferit traumatisme craniene. Dupa acordarea îngrijirilor medicale ,copiii au fost transportati la CPU Luther în stare stabilă”.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Potrivit autorităților, evenimentul rutier nu a afectat circulația în zonă.

Stiri calde

16:09 - Ședință de urgență la CIA despre prostata lui Nicolae Ceaușescu. Timp de 4 ani americanii au așteptat ca bolile să-l ...

16:01 - Cazurile de rujeolă au explodat în SUA. Tot mai mulți americani refuză vaccinarea

15:48 - „Uniunea Europeană nu va mai exista peste 25 de ani”. Previziunea lansată din România și argumentele aduse de Viktor ...

15:37 - Universitatea Cluj anunță cel mai valoros transfer din istoria clubului. Andrei Coubiș va juca în Championship

15:28 - Președintele Consiliului European, Antonio Costa, felicită România pentru doborârea dronelor

15:19 - O mașină de Poliție s-a răsturnat în timpul unei intervenții desfășurate în Lugoj. Agentul aflat la volan a rămas făr...

HAI România!

Ucraina-pacea imposibilă!

Ucraina-pacea imposibilă!

Spionul care a stat la masă cu Ceaușescu și regina Angliei

Spionul care a stat la masă cu Ceaușescu și regina Angliei

Cele două ipostaze ale sceleratului fanariot. Recitind dicționarul Khazar

Cele două ipostaze ale sceleratului fanariot. Recitind dicționarul Khazar

Proiecte speciale