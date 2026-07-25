Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs sâmbătă, în municipiul Sibiu, în apropierea locuinței fostului președinte Klaus Iohannis, potrivit Ora de Sibiu.

Coliziunea a avut loc la intersecția străzilor Hegel și Bâlea, iar în urma impactului doi copii, în vârstă de 6 și 10 ani, au fost răniți. Cele două victime ale accidentului au fost transportate la spital.

Din primele verificări efectuate de polițiștii sibieni rezultă că accidentul s-ar fi produs după ce un șofer nu ar fi acordat prioritate după cum cerea legea.

Potrivit autorităților, „în timp ce conducea un autoturism pe strada Hegel din municipiul Sibiu, la intersecția cu strada Bâlea, un bărbat, în vârstă de 33 de ani, domiciliat în Sibiu, nu ar fi acordat prioritate de trecere”.

În urma manevrei, autoturismul condus de acesta „a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de către un bărbat, în vârstă de 43 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu”.

În cea de-a doua mașină se aflau doi copii.

„Pasagerii din autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 43 de ani, respectiv o minoră în vârstă de 6 ani și un minor în vârstă de 10 ani, ambii domiciliați în municipiul Sibiu, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, au transmis polițiștii.

La locul accidentului a intervenit Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, cu un echipaj de tip C, cu medic. Reprezentanții SAJ Sibiu au precizat că „a acordat asistență medicală la doi minori, un băiat 10 ani și fetita de 6 ani.

Aceștia au suferit traumatisme craniene. Dupa acordarea îngrijirilor medicale ,copiii au fost transportati la CPU Luther în stare stabilă”.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Potrivit autorităților, evenimentul rutier nu a afectat circulația în zonă.