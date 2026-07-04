Patru persoane, între care doi minori, au ajuns la spital sâmbătă după-amiază, în urma unui accident rutier produs pe Drumul Național 7, în județul Vâlcea, conform centrului Infotrafic.

Potrivit primelor informații furnizate de polițiști, impactul s-a produs după ce un autoturism a pătruns pe sensul opus de circulație și a lovit frontal o altă mașină.

Accidentul a avut loc în dreptul localității Seaca, iar la fața locului au intervenit polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea, alături de echipaje medicale.

Conform verificărilor preliminare efectuate de anchetatori, un bărbat în vârstă de 44 de ani, din Cisnădie, județul Sibiu, aflat la volanul unui autoturism, ar fi intrat pe contrasens, unde s-a izbit de o mașină condusă de un bărbat de 28 de ani.

În urma coliziunii, șoferul în vârstă de 28 de ani a fost rănit, la fel ca trei pasageri aflați în autoturismul său: doi minori și o femeie în vârstă de 69 de ani. Toate cele patru victime au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii au verificat dacă vreunul dintre conducătorii auto consumase alcool înainte de accident. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

Ancheta este în desfășurare, oamenii legii urmând să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului și să stabilească eventualele responsabilități.

Accidentul a afectat și circulația pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri din țară. Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, traficul în zona localității Seaca se desfășoară pe un singur fir, alternativ, sub coordonarea polițiștilor rutieri.

Din cauza restricțiilor impuse după accident, s-au format coloane de autovehicule pe ambele sensuri de mers, iar valorile de trafic sunt ridicate.

Polițiștii au estimat că circulația pe DN7 va reveni la normal în jurul orei 16:00, după finalizarea intervenției și eliberarea carosabilului.