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Un accident pe contrasens, 3,5 milioane de lei despăgubire. Cele mai scumpe dosare RCA din România în primul trimestru din 2026

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Un accident pe contrasens, 3,5 milioane de lei despăgubire. Cele mai scumpe dosare RCA din România în primul trimestru din 2026Sursa foto: pixabay.com
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Din cuprinsul articolului

Un accident pe contrasens, o tânără moartă pe trecerea de pietoni, un autocamion în flăcări pe o șosea din Franța și o criză biliară în Statele Unite,  acestea sunt câteva dintre cazurile care au generat cele mai mari despăgubiri plătite de un asigurător român în primul trimestru din 2026.

RCA: contrasensul și viteza, principalele cauze ale daunelor mari

Cel mai mare dosar RCA din perioada ianuarie-martie 2026 a fost generat de un accident produs în județul Olt, după ce un șofer a intrat pe contrasens într-o curbă. Victima a rămas cu infirmitate permanentă, iar despăgubirea a depășit 3,5 milioane de lei. A doua mare despăgubire RCA, de aproximativ 995.000 de lei, a venit tot dintr-un accident violent,  două autoturisme s-au ciocnit și s-au răsturnat în județul Prahova. Șoferul păgubit a suferit răni grave care i-au afectat capacitatea de muncă, potrivit datelor publicate de  OMNIASIG Vienna Insurance Group.

Pe locul trei s-a situat un dosar de circa 730.000 de lei, tot din județul Prahova. Un șofer care circula cu viteză a intrat pe contrasens și a lovit două pietoane care traversau regulamentar pe o trecere de pietoni. O tânără a murit, iar mama acesteia a fost grav rănită.

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Asigurare RCA. Sursa foto: Arhiva EVZ

CASCO: un autocamion în flăcări pe o șosea din Franța

Pe segmentul CASCO, cea mai mare despăgubire din trimestrul întâi a depășit 680.000 de lei și a vizat un autocamion care a luat foc în mers, pe o șosea din Franța. Au urmat aproximativ 510.000 de lei pentru un accident produs pe autostrada A1 și circa 460.000 de lei după ce un autoturism a lovit un parapet din beton și s-a răsturnat în șanț.

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Asigurări de proprietate: explozie la un cuptor industrial și furt de materiale de construcție

Pe linia PROPERTY, cea mai mare despăgubire a fost de aproximativ 1,2 milioane de lei, în urma unei explozii la un cuptor industrial de aluminiu. Au urmat circa 980.000 de lei după un incendiu la un echipament de încărcare nave și peste 820.000 de lei pentru furtul unor elemente de construcție. În același top au intrat două incendii — unul la o anexă a unui hotel, cu despăgubiri de aproximativ 615.000 de lei, și unul care a afectat un spațiu comercial și o locuință, cu circa 550.000 de lei.

Locuințe: incendiile, principala sursă de daune

În cazul asigurărilor de locuințe, cele mai mari despăgubiri au fost generate de incendii. Dauna cea mai mare, de aproximativ 460.000 de lei, a fost înregistrată în județul Neamț. Alte despăgubiri de circa 450.000 de lei și 420.000 de lei au fost acordate pentru incendii produse în județele Caraș-Severin și Suceava, inclusiv în cazuri în care focul s-a extins de la proprietăți învecinate.

Asigurări de călătorie: criză biliară în SUA și accidente la schi în Italia

Pe segmentul asigurărilor de călătorie, cea mai mare despăgubire a fost de aproximativ 240.000 de lei, pentru tratament medical de urgență în Statele Unite, în urma unei crize biliare. Majoritatea dosarelor din top au fost generate de accidente la schi în Italia, cu despăgubiri cuprinse între 60.000 și 100.000 de lei, pentru traumatisme la mâini și picioare.

Răspundere civilă: inundație într-un depozit și cazuri de malpraxis

Pe linia asigurărilor de răspundere civilă, cea mai mare despăgubire a fost de circa 450.000 de lei, după o inundație produsă într-un depozit de marfă. A doua ca valoare, de aproximativ 50.000 de lei, a vizat un caz de malpraxis medical. Topul a fost completat de dosare privind accidente de muncă și alte cazuri de malpraxis, cu valori între 25.000 și 32.000 de lei.

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