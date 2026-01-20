Social

Modificări la daunele RCA. Familiile victimelor rănite pot primi despăgubiri

Modificări la daunele RCA. Familiile victimelor rănite pot primi despăgubiri
Firmele de asigurare au obligația legală să acorde despăgubiri în cazurile de vătămare corporală nu doar victimelor, așa cum se întâmpla până acum, ci și familiilor acestora. Această modificare a fost adusă Codului Civil după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțională limitarea despăgubirilor la persoanele afectate direct în urma accidentelor.

Despăgubiri extinse pentru rudele persoanelor grav rănite

Potrivit Codului Civil, compania care a emis o poliță de asigurare, RCA sau CASCO, are obligația să acorde despăgubiri nu doar victimelor grav rănite într-un accident, ci și rudelor acestora.

„Dacă discutăm despre un eveniment rutier: soț, soție, copil, dacă discutăm despre un adolescent care suferă un accident, atunci și părințîi adolescentului pot solicită despăgubiri. Pentru că se întâmplă, poate nu mai merg la serviciu, trebuie să ii ofere asistență medicală, trebuie să stea cu el acasă și atunci și părinții au o cheltuială, și-au pierdut serviciul”, a declarat Marius Constantinescu, director de daune la o firmă de asigurări.

Cazurile nerezolvate amiabil ajung în instanță

Până acum, legislația era clară mai ales în cazurile de deces. În schimb, atunci când victima supraviețuia, chiar și cu sechele grave, familia se afla într-o zonă gri și nu primea nicio despăgubire.

Pacient

Pacient. Sursa foto: Freepik

Potrivit noii reglementări, dacă membrii familiei nu ajung la un acord amiabil cu asigurătorii, dosarul ajunge în instanță, care va evalua relația de familie, gravitatea vătămării și nivelul dizabilității.

„Asigurătorul poate despăgubi și pe înțelegere amiabilă, însă din păcate practică asigurătorilor nu este în această direcție. Avem cazuri de persoane unde persoanei i-a fost amputat un membru inferior, unde asigurătorul a propus despăgubire totală de 23.000 euro, în condițiile în care numai proteză era de 100.000 de euro”, a afirmat Cătălin Codescu, preşedinte Asociaţia Victimelor Accidentelor de Circulaţie din România.

Modificarea ar putea duce la scumpirea polițelor RCA

Această modificare ar putea reprezenta un motiv suplimentar pentru scumpirea polițelor RCA.

„Valoarea daunei medii influențează prețul RCA. Acum, dacă vor apărea mult mai mulți păgubiți care solicită despăgubiri în cazul unui accidente rutier și dacă acestea vor crește vertiginos, posibil să existe și un impact asupra prețului, dar este prematur să ne pronunțăm”, a declarat preşedintele UNSICAR, Dorel Duță.

