Casele, pline de capcane. Cele mai periculoase zone dintr-o locuință

Ne gândim la casele noastre ca la locuri sigure și confortabile, și chiar așa ar trebui să fie în teorie, conform fresh-lock.com.

Cu toate acestea, având în vedere că 53,6% din toate accidentele care implică leziuni au loc în casă, conform statisticilor, locuințele reprezintă și zone pline de capcane, unde se pot produce incidente.

Vestea bună: multe accidente domestice pot fi prevenite. Puteți contribui la eliminarea pericolelor din casă și la transformarea acesteia într-un loc mai sigur, conștientizând riscurile. Odată ce sunteți atenți, puteți lua măsuri de precauție pentru a vă asigura că familia, în special copiii mici, sunt mai în siguranță acasă. Asta înseamnă mai puțin timp pentru îngrijorări și mai mult timp petrecut împreună!

Zonele periculoase din casă

Una dintre cele mai frecvente cauze de otrăvire accidentală în rândul copiilor mici apare atunci când aceștia ingerează accidental medicamente eliberate pe bază de rețetă sau fără rețetă, găsite în dulapul cu medicamente al familiei.

Potrivit CDC, aproximativ 35.000 de copii mici primesc tratament de urgență după ce au ingerat medicamente pe cont propriu sau după erori de dozare din partea adulților. Deși este important să îi administrați copilului dumneavoastră doza corectă de medicament, este la fel de important să vă asigurați că medicamentul este depozitat imediat într-un loc care nu este la vedere și la îndemâna copiilor mici.

Dulapurile de sub chiuvetele din baie și bucătărie sunt adesea pline de produse de curățenie. Aceste produse pot conține substanțe chimice care pot fi dăunătoare dacă sunt ingerate. Deși multe produse sunt etichetate în mod clar cu avertismente, acest lucru nu îi oprește pe copiii mici. De fapt, deoarece multe produse de curățenie sunt colorate și parfumate cu arome de citrice sau flori, ele pot părea extrem de atrăgătoare pentru cei mici, care încă nu înțeleg diferența dintre detergentul de podea și sucul de struguri.

În SUA, produsele de curățenie pentru uz casnic reprezintă 10,7% din cazurile de expunere pediatrică raportate la centrele de control al otrăvirilor din întreaga țară, ceea ce face ca substanțele de curățenie să fie a doua substanță cea mai frecvent implicată în cazurile de expunere pediatrică la otrăvuri. Acest lucru înseamnă peste 94.000 de cazuri pe an.

Mașinile de spălat și uscătoarele de rufe pot fi locuri tentante pentru cei mici, care pot să se târască în ele și să se ascundă, în special cele cu încărcare frontală, cu uși la nivelul lor.

Produsele de spălat rufe de uz casnic, cum ar fi pachetele de detergent de unică folosință, pot părea bomboane pentru copiii prea mici pentru a înțelege. Aceste pachete conțin detergent concentrat și, dacă sunt ingerate sau intră în contact cu ochii, pot fi dăunătoare.

Baia este considerată cea mai periculoasă cameră din casă, mai ales pentru persoanele în vârstă. În SUA, 235.000 de persoane ajung la urgențe în fiecare an din cauza unei căzături în baie, iar 14% dintre acestea sunt spitalizate. Aceste leziuni se produc în timpul băii sau dușului, dar și în timpul utilizării toaletei.