Incendiu la Ministerul de Finanțe. Traficul este blocat pe bulevardul Libertății

Un incendiu a izbucnit miercuri la sediul Ministerului Finanțelor, fiind necesară intervenția de urgență a zeci de pompieri trimiși în zonă. Flăcările au fost semnalate într-un spațiu în care erau depozitate gunoaie, iar autoritățile au declanșat imediat procedurile de intervenție pentru limitarea riscurilor.

Angajații instituției au fost evacuați rapid din clădire, ca măsură de siguranță, imediat după declanșarea incendiului.

Potrivit primelor informații, a fost semnalată o degajare de fum într-un canal tehnologic amplasat într-o nișă din perete, situație care a generat inițial suspiciunea unui incendiu. Intervenția rapidă a echipajelor a arătat însă că nu a fost necesară evacuarea personalului, focul manifestându-se în casa liftului, cel mai probabil din cauza unor deșeuri sau ambalaje care au luat foc, în timp ce martorii au indicat prezența fumului și la nivelul etajului al șaselea.

Incendiul nu s-a extins către alte părți ale clădirii, intervenția promptă a echipajelor reușind să limiteze propagarea flăcărilor. De asemenea, autoritățile au precizat că nu au fost înregistrate persoane rănite în urma incidentului.

Traficul rutier din zonă a fost blocat temporar pentru a permite desfășurarea operațiunilor de stingere și pentru accesul autospecialelor de intervenție. Poliția recomandă șoferilor să evite perimetrul și să folosească rute alternative până la finalizarea intervenției pompierilor.

Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov a anunțat că incendiul manifestat pe o suprafață de 10 metri pătrați a fost stins.

„În urmă cu scurt timp am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o clădire din strada Apolodor, unde a fost observată degajare de fum la acoperiș. În urma recunoașterii efectuate de primele echipaje ajunse la caz a rezultat faptul că ard deșeuri într-un canal tehnologic.

Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de 10 mp. Incendiul a fost stins“, a transmis ISU.