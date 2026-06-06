Un depozit de petrol din regiunea rusă Krasnodar și infrastructura portuară din Mariupol, oraș ucrainean aflat sub ocupație rusă, au fost cuprinse de flăcări în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei, potrivit informațiilor apărute pe canale rusești de Telegram. De asemenea, imagini cu pagubele provocate de lovituri au apărut și pe platforma X.

Mai mulți locuitori ai orașului Ust-Labinsk au publicat pe rețelele sociale imagini care ar surprinde un incendiu puternic izbucnit la un depozit de petrol. În fotografiile și videoclipurile distribuite online poate fi observată o coloană masivă de fum negru, ridicată deasupra zonei în primele ore ale dimineții.

În paralel, autoritățile instalate de Rusia în Mariupol au raportat un incendiu în zona portuară a orașului. Mai multe videoclipuri publicate online arată coloane de fum deasupra portului, însă până în prezent nu au fost oferite detalii clare privind obiectivul lovit sau amploarea distrugerilor.

Informațiile despre atacuri au apărut în contextul unei alerte extinse privind activitatea dronelor ucrainene în mai multe regiuni din vestul Rusiei și în teritoriile ucrainene controlate de Moscova.

Potrivit informațiilor apărute în mediul online, explozii au fost raportate și în regiunea Tula, iar sistemele de apărare antiaeriană ar fi fost activate inclusiv în zona stațiunii Soci.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat cel puțin 12 drone care se îndreptau către capitala Rusiei.

În ultimele luni, Ucraina și-a extins campania de atacuri cu drone asupra unor obiective aflate în interiorul Rusiei, vizând în special infrastructura energetică, facilitățile logistice și instalațiile asociate industriei de apărare, în încercarea de a afecta capacitatea de susținere a efortului militar rus.

În ultima lună, armata ucraineană susține că a neutralizat peste 3.500 de drone lansate de Rusia. Potrivit autorităților de la Kiev, rezultatele au fost obținute cu ajutorul unor drone interceptoare cu costuri reduse, realizate parțial prin imprimare 3D și echipate cu sisteme bazate pe inteligență artificială.