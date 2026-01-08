Reîncep lucrările la Podul Giurgiu-Ruse. Ce rute alternative pot folosi șoferii

Lucrările de renovare majoră la Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se vor relua joi, 8 ianuarie, începând cu ora 08.00. Intervențiile vor viza un nou segment de aproximativ 320 de metri, de această dată pe banda de mers dinspre România către Bulgaria.

Reluarea lucrărilor a fost anunțată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Într-un comunicat din 16 decembrie, CNAIR a transmis că traficul rutier va fi reluat fără restricții pe durata sărbătorilor de iarnă. Atunci, autoritatea menționa că, începând cu 18 decembrie, circulația se desfășura pe ambele sensuri, întrucât lucrările pe tronsonul de 320 de metri de pe sensul spre România erau aproape finalizate.

Odată cu încheierea sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, autoritățile au decis continuarea lucrărilor de reparații. Următoarea etapă va începe pe 8 ianuarie, pe următorii 320 de metri ai podului, pe sensul de mers spre Bulgaria.

Lucrările se vor desfășura zilnic, exclusiv pe timpul zilei, și vor fi condiționate de condițiile meteorologice. Circulația rutieră va fi menținută prin alternarea traficului pe banda rămasă liberă, astfel încât tranzitul să fie posibil în ambele sensuri pe durata intervențiilor.

Podul Giurgiu-Ruse reprezintă una dintre cele mai importante legături rutiere dintre România și Bulgaria, fiind tranzitat zilnic de mii de autoturisme și un număr semnificativ de vehicule de transport marfă.

Potrivit Poliției de Frontieră, pentru cei care doresc să evite eventualele întârzieri, există câteva rute alternative:

-Calafat - Vidin (Podul Nou): Permite tranzitarea vehiculelor grele și reprezintă o alternativă principală și sigură. Dezavantajul este ocolirea prin vest, care adaugă kilometri suplimentari.

-Bechet - Orjahovo (Ferry-boat): O opțiune potrivită mai ales pentru trafic ușor și în afara sezonului de vârf, evitând aglomerația de pe pod. Dezavantajul constă în durata traversării cu ferry-ul și orarul acestuia.

-Ostrov - Silistra (Trafic ușor): Aproape de Giurgiu, însă accesibil doar pentru mașini, nu pentru TIR-uri. Este recomandată pentru traficul ușor, deși poate fi lentă, mai ales în sezonul cald.

-Verificați înainte de plecare site-ul Poliției de Frontieră Române (Giurgiu) pentru cele mai recente informații despre restricții și timpi de așteptare.

-Folosiți aplicații de trafic precum Waze sau Google Maps pentru a monitoriza condițiile de trafic în timp real și a ajusta ruta.