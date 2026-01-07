Bulgarii își schimbă masiv economiile în euro. Peste o treime din leva a dispărut deja din circulație

Banca Națională a Bulgariei anunță că 36,3% din leva aflată în circulație a fost deja schimbată, în condițiile accelerării procesului de trecere la euro. Doar în prima zi lucrătoare din 2026, pe 5 ianuarie, bulgarii au convertit aproximativ 3,5 milioane de leva la cursul oficial de 1 euro pentru 1,95583 leva, echivalentul a circa 1,79 milioane de euro, potrivit publicației Novinite.

În perioada 1–5 ianuarie, autoritățile au efectuat peste 4.000 de verificări prin Agenția Națională de Venituri și Comisia pentru Protecția Consumatorilor. În urma inspecțiilor, au fost aplicate 275 de sancțiuni administrative și emise 80 de ordine de penalizare. Majoritatea au vizat abateri minore, catalogate drept încălcări evidente, după cum a precizat Vladimir Ivanov în cadrul conferinței Centrului de Coordonare pentru Mecanismul Euro de pe lângă Consiliul de Miniștri.

Banca Națională a Bulgariei (BNB) a intervenit pentru a soluționa și sesizările privind impunerea de către băncile comerciale a unor comisioane neautorizate și restricții la schimbul de leva în euro. Se pare că unele bănci refuzau să ofere servicii persoanelor care nu erau clienți, solicitând un comision de 15 leva pentru astfel de schimburi, stabilind limite mai mici decât cele permise legal de 30 000 leva per tranzacție și solicitând declarații inutile care generau întârzieri.

Președintele centrului de coordonare pentru introducerea euro, Vladimir Ivanov, a confirmat că BNB examinează în mod activ aceste probleme și a reiterat că băncile trebuie să asigure schimbul gratuit la cursul oficial de 1,95583 leva pe euro pentru toate sumele de până la 30.000 de leva în primele șase luni ale anului 2026. Pentru sumele care depășesc această limită, băncile pot solicita un preaviz de până la trei zile lucrătoare, dar nu sunt permise alte restricții.

Campania de controale va continua într-un ritm de peste 300 de inspecții pe zi până pe 9 ianuarie. Sunt vizate magazinele alimentare de dimensiuni mici, saloanele de coafură, studiourile de înfrumusețare, centrele de fitness, parcările cu plată și școlile de limbi străine, iar stațiunile de iarnă intră în vizorul echipelor de control începând cu 8 ianuarie.

Banca Națională precizează că cea mai mare parte a levei rămase ar urma să fie retrasă până la finalul lunii martie. Cetățenilor li se reamintește că pot obține euro de la orice bancă comercială și că schimburile ar trebui realizate exclusiv prin bănci sau prin poșta bulgară, pentru a evita fraudele.

Vladimir Ivanov a menționat că întregul proces de introducere a euro se desfășoară fără dificultăți, în pofida temerilor apărute înainte de 31 decembrie 2025, și a precizat că informările săptămânale ale Centrului de Coordonare vor continua, oferind detalii despre disponibilitatea monedei și etapele tranziției.