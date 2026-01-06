Singurul bancomat dintr-o localitate din Bulgaria a rămas deja fără euro. Locuitorii, nevoiți să folosească leva 

Tranziția la moneda euro a întâmpinat o problemă într-o localitate din Bulgaria, unde singurul bancomat a rămas fără numerar, după ce locuitorii au retras toți banii alimentați la finalul lunii decembrie. „Oamenii fac cumpărături peste tot cu leva. Până când își vor cheltui leva, lucrurile vor rămâne așa”, a spus viceprimarul localității, Yordan Glogov, la Radioul Național Bulgar.

Bancomatul, care este amplasat la intrarea în sediul Primăriei din Nevestino, a rămas fără euro la scurt timp după alimentarea care a avut loc la finalul lunii decembrie, pe data de 31 decembrie, potrivit Novinite.

În aceste condiții, locuitorii din zonă folosesc în continuare, în principal, leva pentru cumpărăturile zilnice.

Magazinele din localitate acceptă atât plăți în euro, cât și în leva, iar clienții pot face tranzacții și cu cardul. Viceprimarul localității, Yordan Glogov, a declarat la Radioul Național Bulgar că folosirea levei bulgare va continua cel puțin până la finalul lunii ianuarie.

„Oamenii fac cumpărături peste tot cu leva. Până când își vor cheltui leva, lucrurile vor rămâne așa. Cei mai mulți probabil își vor schimba leva atunci când vor fi plătite primele pensii în euro, ceea ce ar trebui să ajute”, a spus acesta.

Bulgaria a adoptat oficial moneda euro pe data de 1 ianuarie 2026, iar tranziția a fost însoțită, în primele zile, de dificultăți logistice și confuzii legate de introducerea noii monede.

Înaintea Bulgariei, Croația a fost ultima țară care a adoptat moneda unică, în ianuarie 2023, euro fiind introdus inițial la 1 ianuarie 2002 în 12 state ale Uniunii Europene. Odată cu aderarea Bulgariei, numărul europenilor care folosesc moneda unică va depăși 357 de milioane, potrivit datelor transmise de Comisia Europeană.