Trecerea la euro provoacă haos în Bulgaria. Comercianții nu au bancnote

Primele zile după introducerea euro în Bulgaria au adus multă confuzie, mai ales în piețe și în magazinele mici. Deși schimbarea fusese anunțată din timp, mulți comercianți nu au reușit să se pregătească, astfel că tranzacțiile se fac în continuare în leva, iar oamenii care vin cu bancnote în euro nu primesc rest în noua monedă, relatează presa bulgară. La Plovdiv, clienții ajung adesea să plătească în leva, deși intenționau să folosească euro.

„Dar de ce nu v-ați pregătit, se știe de când că de azi plata se face în noua monedă”, spune o clientă, citată de 24 Chasa.

Între timp, bancomatele nu întâmpină probleme și eliberează euro fără dificultăți.

„Nu-mi da euro, nu am cu ce să-ți dau rest! Lucrez în leva!”.

Așa răspunde Neli, vânzătoare la singura tarabă deschisă pe 1 ianuarie în piața de pe strada „Mladejka” din Plovdiv, atunci când un client scoate o bancnotă de 10 euro pentru câteva fructe. Bărbatul lasă bancnota pe tarabă, însă femeia explică faptul că nu are deloc valută europeană.

„Lucrez cu leva, domnule”, spune din nou Neli, în timp ce cântărește perele de 3,70 leva. Clientul plătește în cele din urmă cu o bancnotă de 5 leva și primește rest 1,30 leva, nu înainte de a comenta: „Tocmai speram să fac prima mea cumpărătură în euro și nu a mers”. Vânzătoarea își cere scuze politicos.

Ea povestește și situațiile din alte magazine: fiica ei, casieriță într-un sat din apropiere, s-a confruntat cu clienți care refuză să plătească în euro și insistă să achite suma în leva, deși pe casa de marcat apare deja noua monedă.

Pe strada „Mladejka”, aproape toate magazinele sunt închise în prima zi a anului. Doar supermarketul mare funcționează, însă casierițele spun că situația este complicată.

„Este nebunie. Nu avem bancnote în euro. Și suntem nevoite să lucrăm cu leva”, afirmă una dintre ele, în timp ce primește o bancnotă de 20 de euro și este rugată să dea restul în aceeași monedă.

Clienta insistă: „Dar de ce nu v-ați pregătit, de când se știe că de la 1 ianuarie unitatea monetară la noi este euro?”. Casierița o trimite să întrebe conducerea lanțului de magazine.

O altă angajată verifică sertarul casei: „Am nu mai mult de 20–30 de euro în casă. Pe ici, pe colo se găsesc eurocenți, dar nu suntem pregătiți să lucrăm azi cu ei”. Femeile spun că nu pot refuza clienții, iar calculele pentru a da rest în leva devin complicate. Ele se așteaptă ca primele săptămâni, poate chiar prima lună, să fie foarte dificile.

În fața magazinului, oamenii comentează că în supermarketuri lucrurile sunt mai ușor de gestionat, pentru că aparatele afișează sumele simultan, atât în leva, cât și în euro.

„Mergeți la piață și cumpărați doi kilograme de roșii și vedeți cum vă vor calcula restul la tarabă”, spune unul dintre bărbați.

Automatele bancare eliberează deja bancnote în euro, însă există dificultăți când vine vorba de bancnotele mici, în special de 5 euro. Șoferii de taxi din Plovdiv, la rândul lor, preferă încă să lucreze cu moneda veche. „În noaptea de Anul Nou am lucrat doar așa. Va fi nevoie de timp ca să ne adaptăm la noua monedă”, explică unul dintre ei.