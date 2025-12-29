Decizie istorică luată de BNR. Va fi pusă în aplicare de pe 5 ianuarie 2026

Banca Naţională a României (BNR) a anunţat că, începând cu 5 ianuarie 2026, nu va mai publica cursul de schimb al levei bulgăreşti (BGN) în raport cu leul (RON). Măsura survine ca urmare a aderării Bulgariei la zona euro și adoptării euro ca monedă oficială începând cu 1 ianuarie 2026.

„Ca urmare a aderării Bulgariei la zona euro şi a adoptării monedei euro ca monedă oficială, Banca Naţională a României va înceta să publice, din 5 ianuarie 2026, cursul levei bulgăreşti (BGN) în raport cu leul (RON)”, a transmis banca centrală într-un comunicat oficial.

Potrivit Consiliului Uniunii Europene, rata oficială de conversie a levei bulgărești în euro este de 1 EUR = 1,95583 BGN. Această valoare va fi folosită pentru toate tranzacțiile și operațiunile financiare internaționale după aderarea Bulgariei la zona euro.

Decizia va elimina necesitatea raportării independente a cursului BGN/RON și va integra economia bulgară în sistemul monetar european, simplificând schimburile comerciale și financiare între Bulgaria, România și restul statelor membre ale zonei euro.

Bulgaria, cu o populație de aproximativ 6,5 milioane de locuitori, va deveni a 21-a țară membră a zonei euro. Autoritățile de la Sofia și factorii de decizie europeni consideră că adoptarea monedei unice va contribui la consolidarea stabilității economice și la atragerea de investiții, precum și la întărirea traiectoriei pro-occidentale a țării.

Specialiștii subliniază că tranziția la euro va avea efecte asupra piețelor financiare, prețurilor și politicilor fiscale, iar comunicarea transparentă a BNR și a băncilor comerciale va fi esențială pentru evitarea confuziei în rândul consumatorilor și investitorilor.