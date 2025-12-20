Consiliul UE, negocieri legate de moneda viitorului. Cum va funcționa euro digital și când ar putea fi pus în circulație

Consiliul Uniunii Europene a adoptat poziţia de negociere pentru euro digital, susţinând un model care permite folosirea monedei atât online, cât şi offline, spre deosebire de propunerile Parlamentului European, care vizau doar utilizarea offline, transmite Reuters. Potrivit noii poziţii, această monedă va fi emisă de Banca Centrală Europeană (BCE) şi va putea fi folosită oricând şi oriunde, chiar şi fără conexiune la internet.

Raportorul Parlamentului European pentru euro digital, Fernando Navarrete, a susţinut anterior un model exclusiv offline, apreciind că acesta ar proteja mai bine confidenţialitatea utilizatorilor şi rezilienţa monedei, cu banca centrală în rol de reglementator.

În modelul aprobat de Consiliu, tranzacţiile online ar urma să fie procesate imediat prin registrul BCE sau prin intermediari autorizaţi, iar tranzacţiile offline ar putea fi înregistrate local şi sincronizate ulterior cu registrul central odată ce conexiunea este restabilită. Mecanismul permite astfel folosirea euro digital şi în zone cu conectivitate slabă, păstrând în acelaşi timp un nivel de confidenţialitate similar cu cel al numerarului.

Euro digital ar putea deveni realitate până în 2030, termen până la care ar trebui finalizate toate deciziile politice şi pregătirile pentru lansare. Anunțul a fost făcut în luna mai de Piero Cipollone, membru al conducerii Băncii Centrale Europene, care a declarat că BCE speră ca până la începutul anului viitor să dispună de toate deciziile politice necesare emiterii monedei, urmând ca lansarea propriu-zisă să dureze doi-trei ani.

Banca Centrală Europeană a prezentat în aprilie 2024 un calendar clar: 2021-2023 a fost faza de investigare, 2023-2025 faza de pregătire, iar din noiembrie 2025 va începe faza de dezvoltare, cu posibilă lansare pentru anumite cazuri. Varianta digitală nu va înlocui numerarul, ci îl va completa, iar bancnotele şi monedele vor continua să existe în paralel. Euro digital va avea statut de bun public, la fel ca numerarul, şi va fi disponibil tuturor persoanelor din zona euro. În prezent, nu există o opțiune de plată digitală care să acopere întreaga zonă euro, 13 din 20 de țări folosind sisteme internaționale de plată cu cardul.

Moneda euro digitală va fi păstrată într-un portofel electronic configurat la banca utilizatorului sau la un intermediar. Spre deosebire de plățile cu cardul, tranzacțiile se vor efectua instant, suma fiind încasată imediat de comerciant. Plata va putea fi realizată atât cu telefonul mobil, cât şi cu un card fizic. Euro digital va putea fi folosit în magazine sau pentru transferuri între persoane.

Moneda va funcţiona atât online, cât şi offline, permițând efectuarea plăților chiar și fără conexiune la internet. Utilizarea de bază va fi gratuită, prin intermediul unei aplicații mobile sau al cardului fizic. În plus, euro digital va oferi un nivel de confidențialitate apropiat de cel al numerarului: în cazul plăților offline, doar plătitorul și beneficiar vor avea acces la detaliile operațiunilor.