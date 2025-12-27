De la leva la euro. Cum schimbă moneda unică vacanțele românilor în Bulgaria

Bulgaria va intra din anul 2026 în rândul statelor care utilizează moneda unică europeană. Statul vecin devine a 21-a țară din zona euro, fapt confirmat în această toamnă de oficialii Comisiei Europene.

Demersul, aflat într-un stadiu avansat de implementare, generează nu doar consecințe economice semnificative, ci și impacte directe asupra sectorului turistic, un pilon important al economiei bulgare și, totodată, un reper constant pentru sutele de mii de români care aleg, an de an, să își petreacă vacanțele la Nisipurile de Aur, Albena sau Bansko, destinații consacrate în rândul vizitatorilor care traversează Dunărea spre sud.

Potrivit unui raport al Băncii Naționale a Bulgariei, adoptarea monedei unice va elimina riscul de fluctuație a cursului valutar și va crește atractivitatea țării pentru investițiile turistice. Dar ce înseamnă concret această schimbare pentru turiștii români? Vor plăti ei mai mult sau mai puțin pentru o vacanță în țara vecină?

„Românii care călătoresc în Bulgaria trebuie să știe că, odată cu adoptarea monedei euro, nu vor mai fi nevoiți să schimbe lei în leva. Trecerea la euro va simplifica plățile pentru servicii turistice și va elimina costurile ascunse generate de conversiile valutare”, explică Alin Burcea, președinte ANAT și CEO Paralela 45.

Omul de afaceri subliniază că utilizarea unei monede comune „va contribui la o mai mare predictibilitate a prețurilor și la o planificare mai eficientă a bugetului de vacanță”. În acest fel, un aspect aparent tehnic, respectiv schimbarea monedei, ar putea însemna, în realitate, un plus de confort și claritate pentru turiștii români.

Și Traian Bădulescu, consultant în turism, este de acord cu avantajul adus de schimbarea monedei. În concepția sa, „a dispărea diferența dintre cursurile practicate la casele de schimb sau în bănci, înseamnă că prețurile vor fi mai transparente. În prezent, leva bulgărească este oricum legată strâns de euro printr-un curs fix, deci trecerea nu va fi o revoluție financiară, ci o simplificare a tranzacțiilor”.

Însă, în perioada de tranziție, prețurile vor fi afișate atât în leva, cât și în euro, o măsură menită să evite confuziile și să ajute consumatorii să se adapteze în mod gradual. Potrivit Comisiei Europene, această dublă afișare va fi obligatorie pentru cel puțin șase luni după adoptarea monedei euro.

Una dintre cele mai frecvente întrebări ale turiștilor este dacă vacanțele în Bulgaria se vor scumpi. Răspunsul scurt oferit de specialiști este unul simplu: cel mai probabil, da, dar moderat. „Adoptarea monedei euro va avea un impact asupra prețurilor, în special pe termen scurt. Majoritatea serviciilor, precum cazarea, restaurantele, transportul, se vor scumpi ușor, pe fondul alinierii tarifelor la nivel european”, subliniază CEO Paralela 45.

De asemenea, și Corina Martin, secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR), anticipează același fenomen. Conform declarațiilor sale, „trecerea la euro va scumpi vacanțele în Bulgaria, al căror preț deja crescuse. Tendința de rotunjire a prețului pachetelor de vacanță în sus e cunoscută din experiența altor țări care au trecut la euro”.

Un exemplu elocvent este Croația, care a adoptat moneda unică în 2023. Conform datelor Eurostat, în primele șase luni după introducerea euro, prețurile la restaurante și hoteluri au crescut în medie cu 10–12%, în special din cauza rotunjirilor. Reprezentanții Fondului Mondial Internațional estimează însă că aceste ajustări tind să se stabilizeze rapid, pe măsură ce piața se adaptează.

Într-un studiu al Băncii Centrale Europene cu privire la efectele adoptării euro în Croația, 70% dintre respondenții din turism au declarat că moneda comună le-a crescut vizibil gradul de încredere al turiștilor străini.

Pe termen mediu, adoptarea euro ar putea aduce mai mult decât simplificarea tranzacțiilor. De exemplu, „românii vor putea plăti peste tot în euro, fără pierderi la conversie, iar compararea tarifelor cu alte destinații din UE va fi mult mai ușoară”, subliniază Traian Bădulescu.

Consultantul în turism adaugă faptul că adoptarea monedei unice „va stimula investițiile străine și modernizarea infrastructurii turistice”, ceea ce ar putea însemna servicii mai bune și o ofertă mai diversificată.

Alin Burcea punctează, la rândul său, un beneficiu important. „Principala schimbare va fi legată de transparența prețurilor. Totul va fi exprimat în euro, ceea ce va face costurile mai clare și mai ușor de comparat cu alte destinații”, declară omul de afaceri.

De altfel, potrivit unui raport al Băncii Mondiale, Bulgaria ar putea atrage până la două miliarde de euro investiții suplimentare în turism și infrastructură în următorii cinci ani după adoptarea monedei euro, datorită creșterii încrederii investitorilor.

Specialiștii punctează faptul că riscurile pentru turiștii români sunt unele minime. Corina Martin subliniază că „trecerea la euro aduce confort și beneficii turiștilor români, care scapă de costurile schimbului valutar și riscurile schimbului neoficial. În plus, ei vor avea acces la prețuri publicate în euro, transparente, pentru toate serviciile și produsele adiacente vacanțelor”.

Chiar și așa, Traian Bădulescu avertizează asupra unui efect secundar. El menționează faptul că ar putea apărea „o posibilă aglomerare mai mare a stațiunilor de litoral, odată cu creșterea fluxului de turiști vest-europeni. Pe termen mediu, va exista o aliniere graduală a tarifelor la nivelul mediei europene, deci Bulgaria ar putea pierde parțial avantajul de ‘destinație ieftină’”, detaliază consultantul.

Însă, până la urmă, trecerea Bulgariei la moneda euro marchează o schimbare de etapă pentru întreaga regiune balcanică. Conform rapoartelor Euractiv, autoritățile de la Sofia speră că integrarea completă în zona euro va impulsiona nu doar turismul, ci și comerțul transfrontalier cu state vecine precum România și Grecia.

Pentru români, asta ar putea însemna o reconfigurare a preferințelor în materie de vacanță, cu o competiție mai strânsă între destinațiile balcanice. „Bulgaria va rămâne o destinație competitivă ca preț, mai ales în raport cu Grecia sau Croația”, afirmă Traian Bădulescu.

Adoptarea euro de către Bulgaria nu va schimba radical modul în care românii își petrec vacanțele peste Dunăre, dar va face experiența mai simplă, mai previzibilă și mai transparentă. Plățile directe în euro vor elimina nevoia de a realiza schimbul valutar și vor aduce mai mult confort, chiar dacă pe termen scurt e posibilă o ușoară creștere a tarifelor.

Potrivit unui raport al Comisiei Europene referitor la tranzițiile monetare recente, pierderile cauzate de comisioanele de conversie și de diferențele de curs se ridică, în medie, la 1–2% din valoarea totală a cheltuielilor unui turist. Cu plata directă în euro, aceste pierderi dispar.

Așa cum rezumă Corina Martin, „pentru turiștii români va fi mai simplu și mai confortabil”. Iar pentru Bulgaria, moneda unică europeană devine nu doar un pas economic, ci și o invitație deschisă către un turism mai modern, mai stabil și mai conectat la Europa.