O nouă escrocherie. Mesajul‑capcană în care cad tot mai multe victime

Potrivit DNSC, sunt frecvente mesajele SMS sau e-mail care informează fals că un colet nu a putut fi livrat și solicită accesarea unui link pentru actualizarea datelor de livrare. Instituția recomandă verificarea informațiilor din surse oficiale și evitarea accesării linkurilor suspecte.

Potrivit instituției, aceste notificări exploatează activități uzuale de sezon, precum livrările de colete, și urmăresc obținerea de date personale sau financiare, atacatorii dându-se drept firme de curierat cunoscute și invocând pretexte precum taxe de depozitare sau adrese incomplete.

Specialiștii DNSC recomandă evitarea accesării linkurilor primite prin mesaje nesolicitate, verificarea livrărilor exclusiv prin site-urile sau aplicațiile oficiale ale curierilor și neintroducerea datelor personale sau bancare sub presiunea timpului. Ttilizatorii sunt sfătuiți să analizeze cu atenție formularea mesajelor, să fie atenți la greșeli sau urgențe artificiale și să activeze autentificarea în doi pași pentru conturile online.

DNSC avertizează asupra fraudelor romantice din mediul online, prin care atacatorii creează profiluri false și construiesc relații aparent autentice, pentru ca ulterior să solicite bani sub pretextul unor urgențe sau cheltuieli inexistente. Aceste situații pornesc de la povești emoționante și pot conduce la pierderi financiare și personale semnificative, motiv pentru care utilizatorii sunt sfătuiți să verifice identitatea persoanelor și să evite trimiterea de bani sau date sensibile.

DNSC semnalează că ofertele tentante, mesajele urgente și comunicările cu tematică festivă sunt frecvent folosite de atacatori pentru a profita de neatenția utilizatorilor. Instituția recomandă verificarea autenticității site-urilor și ofertelor, evitarea linkurilor din surse necunoscute, utilizarea metodelor de plată sigure, activarea autentificării multi-factor și actualizarea constantă a dispozitivelor și aplicațiilor.