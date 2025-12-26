Social

O nouă escrocherie. Mesajul‑capcană în care cad tot mai multe victime

O nouă escrocherie. Mesajul‑capcană în care cad tot mai multe victime
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) anunță o creștere a numărului de riscuri în mediul online în perioada sărbătorilor, semnalând utilizarea frecventă a mesajelor false privind livrarea coletelor, a fraudelor romantice și a ofertelor înșelătoare, recomandând utilizatorilor să verifice informațiile din surse oficiale și să evite accesarea linkurilor suspecte.

Avertizări privind fraudele legate de livrarea coletelor

Directoratul Național de Securitate Cibernetică semnalează o creștere a tentativelor de fraudă online în această perioadă, pe fondul intensificării activităților digitale asociate cumpărăturilor și livrărilor de colete. Specialiștii atrag atenția că atacatorii profită de acest context pentru a viza utilizatorii prin mesaje înșelătoare.

Potrivit DNSC, sunt frecvente mesajele SMS sau e-mail care informează fals că un colet nu a putut fi livrat și solicită accesarea unui link pentru actualizarea datelor de livrare. Instituția recomandă verificarea informațiilor din surse oficiale și evitarea accesării linkurilor suspecte.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că atacatorii folosesc frecvent mesaje SMS sau e-mail care anunță că un colet nu a putut fi livrat și solicită accesarea unui link pentru actualizarea adresei.

Potrivit instituției, aceste notificări exploatează activități uzuale de sezon, precum livrările de colete, și urmăresc obținerea de date personale sau financiare, atacatorii dându-se drept firme de curierat cunoscute și invocând pretexte precum taxe de depozitare sau adrese incomplete.

Fraude romantice de sărbători

Sursa foto: Facebook

Specialiștii DNSC recomandă evitarea accesării linkurilor primite prin mesaje nesolicitate, verificarea livrărilor exclusiv prin site-urile sau aplicațiile oficiale ale curierilor și neintroducerea datelor personale sau bancare sub presiunea timpului. Ttilizatorii sunt sfătuiți să analizeze cu atenție formularea mesajelor, să fie atenți la greșeli sau urgențe artificiale și să activeze autentificarea în doi pași pentru conturile online.

Fraude romantice și oferte înșelătoare, riscuri accentuate în perioada sărbătorilor

DNSC avertizează asupra fraudelor romantice din mediul online, prin care atacatorii creează profiluri false și construiesc relații aparent autentice, pentru ca ulterior să solicite bani sub pretextul unor urgențe sau cheltuieli inexistente. Aceste situații pornesc de la povești emoționante și pot conduce la pierderi financiare și personale semnificative, motiv pentru care utilizatorii sunt sfătuiți să verifice identitatea persoanelor și să evite trimiterea de bani sau date sensibile.

DNSC semnalează că ofertele tentante, mesajele urgente și comunicările cu tematică festivă sunt frecvent folosite de atacatori pentru a profita de neatenția utilizatorilor. Instituția recomandă verificarea autenticității site-urilor și ofertelor, evitarea linkurilor din surse necunoscute, utilizarea metodelor de plată sigure, activarea autentificării multi-factor și actualizarea constantă a dispozitivelor și aplicațiilor.

 

